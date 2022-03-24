https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779845682.html

"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова

"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова - РИА Новости, 24.03.2022

"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова

Санкции, которые Великобритания ввела против Олега Тинькова, не влияют на деятельность группы TCS и "Тинькофф банка", заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:32

2022-03-24T13:32

2022-03-24T13:32

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

олег тиньков

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Санкции, которые Великобритания ввела против Олега Тинькова, не влияют на деятельность группы TCS и "Тинькофф банка", заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в четверг власти Великобритании ввели санкции против ряда банков из РФ, а также в отношении персонально главы Сбербанка Германа Грефа и основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова."Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании… Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы "Тинькофф" и "Тинькофф банка", - сказали в пресс-службе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Новые британские санкции затронули Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Банк СМП", "Уральский банк реконструкции и развития", ЭКСАР.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы