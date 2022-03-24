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"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779845682.html
"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова
"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова - РИА Новости, 24.03.2022
"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова
Санкции, которые Великобритания ввела против Олега Тинькова, не влияют на деятельность группы TCS и "Тинькофф банка", заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:32
2022-03-24T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Санкции, которые Великобритания ввела против Олега Тинькова, не влияют на деятельность группы TCS и "Тинькофф банка", заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в четверг власти Великобритании ввели санкции против ряда банков из РФ, а также в отношении персонально главы Сбербанка Германа Грефа и основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова."Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании… Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы "Тинькофф" и "Тинькофф банка", - сказали в пресс-службе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Новые британские санкции затронули Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Банк СМП", "Уральский банк реконструкции и развития", ЭКСАР.
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экономика, россия, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы
13:32 24.03.2022
 
"Тинькофф банк" отреагировал на санкции против Олега Тинькова

"Тинькофф банк": санкции против Олега Тинькова не влияют на деятельность группы и банка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Санкции, которые Великобритания ввела против Олега Тинькова, не влияют на деятельность группы TCS и "Тинькофф банка", заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг власти Великобритании ввели санкции против ряда банков из РФ, а также в отношении персонально главы Сбербанка Германа Грефа и основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова.
"Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании… Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы "Тинькофф" и "Тинькофф банка", - сказали в пресс-службе.
"Санкции затрагивают господина Тинькова как частное лицо. Господин Тиньков давно не является контролирующим акционером группы "Тинькофф" или банка "Тинькофф", не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы", - объяснили в банке.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Новые британские санкции затронули Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Банк СМП", "Уральский банк реконструкции и развития", ЭКСАР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияОлег ТиньковТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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