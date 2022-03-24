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Польша заблокировала банковские счета российского посольства - РИА Новости, 24.03.2022
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Польша заблокировала банковские счета российского посольства
Польша заблокировала банковские счета российского посольства - РИА Новости, 24.03.2022
Польша заблокировала банковские счета российского посольства
Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:25
2022-03-24T13:11
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для "финансирования терроризма", этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире Первого канала."Наверное, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства более чем абсурдны, не говоря уже о том, что здесь налицо прямое и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавил Андреев.Накануне польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как ранее заявлял посол РФ в Варшаве, ухудшение российско-польских отношений продолжается и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:25 24.03.2022 (обновлено: 13:11 24.03.2022)
 
Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил о заморозке Польшей счетов посольства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для "финансирования терроризма", этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире Первого канала.

"Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем — об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма", — сказал он.

"Наверное, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства более чем абсурдны, не говоря уже о том, что здесь налицо прямое и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавил Андреев.
Накануне польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как ранее заявлял посол РФ в Варшаве, ухудшение российско-польских отношений продолжается и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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