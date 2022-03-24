12:25 24.03.2022 (обновлено: 13:11 24.03.2022)
Польша заблокировала банковские счета российского посольства
Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил о заморозке Польшей счетов посольства
Здание посольства РФ в Варшаве
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для "финансирования терроризма", этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире Первого канала.
"Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем — об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма", — сказал он.
"Наверное, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства более чем абсурдны, не говоря уже о том, что здесь налицо прямое и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавил Андреев.
Накануне польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как ранее заявлял посол РФ в Варшаве, ухудшение российско-польских отношений продолжается и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.