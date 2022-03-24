https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779828040.html

Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Польша заблокировала банковские счета российского посольства - РИА Новости, 24.03.2022

Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:25

2022-03-24T12:25

2022-03-24T13:11

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для "финансирования терроризма", этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире Первого канала."Наверное, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства более чем абсурдны, не говоря уже о том, что здесь налицо прямое и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавил Андреев.Накануне польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как ранее заявлял посол РФ в Варшаве, ухудшение российско-польских отношений продолжается и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779604036.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии