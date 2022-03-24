https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779826519.html
Британия ввела новые санкции против Белоруссии
Британия ввела новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.03.2022
Британия ввела новые санкции против Белоруссии
Великобритания ввела санкции против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии и еще четырех белорусских предприятий, следует из опубликованного... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:19
2022-03-24T12:19
2022-03-24T13:27
экономика
великобритания
санкции
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии и еще четырех белорусских предприятий, следует из опубликованного документа.Под санкции попали Государственный военно-промышленный комитет, предприятие военпрома "Белспецвнештехника", Минский завод колёсных тягачей, инженерный центр "Оборонные инициативы", ОКБ ТСП.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, санкции, белоруссия, министерство обороны белоруссии
12:19 24.03.2022 (обновлено: 13:27 24.03.2022)
Британия ввела новые санкции против Белоруссии
Британия ввела санкции против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии