https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779826519.html

Британия ввела новые санкции против Белоруссии

Британия ввела новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.03.2022

Британия ввела новые санкции против Белоруссии

Великобритания ввела санкции против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии и еще четырех белорусских предприятий, следует из опубликованного... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:19

2022-03-24T12:19

2022-03-24T13:27

экономика

великобритания

санкции

белоруссия

министерство обороны белоруссии

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ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии и еще четырех белорусских предприятий, следует из опубликованного документа.Под санкции попали Государственный военно-промышленный комитет, предприятие военпрома "Белспецвнештехника", Минский завод колёсных тягачей, инженерный центр "Оборонные инициативы", ОКБ ТСП.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html

великобритания

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, санкции, белоруссия, министерство обороны белоруссии