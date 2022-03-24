https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824263.html

Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка

Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка - РИА Новости, 24.03.2022

Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка

Власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:13

2022-03-24T12:13

2022-03-24T13:27

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ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, следует из опубликованного документа.Кроме того, под санкции попали ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП.Также под санкции попали РЖД, Алроса, РусГидро, Российская венчурная компания (РВК), ФНПЦ "Титан-Баррикады", Всероссийский институт авиационных материалов, Государственный ракетный центр имени академика Макеева, компании "Кронштадт", "Планар" и "Радиоавтоматика".У компаний в Британии будут заморожены активы, а основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779828040.html

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Владимир Лаврентьев

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