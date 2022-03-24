https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824263.html
Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка
Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка - РИА Новости, 24.03.2022
Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка
Власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:13
2022-03-24T12:13
2022-03-24T13:27
экономика
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россия
уральский банк реконструкции и развития
санкции в отношении россии
санкции
альфа-банк
россельхозбанк
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ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, следует из опубликованного документа.Кроме того, под санкции попали ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП.Также под санкции попали РЖД, Алроса, РусГидро, Российская венчурная компания (РВК), ФНПЦ "Титан-Баррикады", Всероссийский институт авиационных материалов, Государственный ракетный центр имени академика Макеева, компании "Кронштадт", "Планар" и "Радиоавтоматика".У компаний в Британии будут заморожены активы, а основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, россия, уральский банк реконструкции и развития, санкции в отношении россии, санкции, альфа-банк, россельхозбанк, газпромбанк, смп банк, великобритания, банки, украина, российская венчурная компания, алроса, ржд, русгидро
12:13 24.03.2022 (обновлено: 13:27 24.03.2022)
Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка
Великобритания ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и СМП банка