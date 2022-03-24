12:12 24.03.2022 (обновлено: 12:59 24.03.2022)
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова
Британия ввела санкции против главы Сбербанка Грефа и основателя TCS Group Тинькова
© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и основателя TCS Group Олега Тинькова, следует из опубликованного документа.
Кроме того, под санкции попали зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье, предприниматель Евгений Швидлер, и.о.мэра Мелитополя Галина Данильченко и племянница главы МИД РФ Полина Ковалева.
Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.