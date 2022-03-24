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Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова - РИА Новости, 24.03.2022
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова
Власти Великобритании ввели санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и основателя TCS Group Олега Тинькова,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:12
2022-03-24T12:59
экономика
великобритания
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
герман греф
лев хасис
газпром
сбербанк россии
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ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и основателя TCS Group Олега Тинькова, следует из опубликованного документа.Кроме того, под санкции попали зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье, предприниматель Евгений Швидлер, и.о.мэра Мелитополя Галина Данильченко и племянница главы МИД РФ Полина Ковалева.Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779827774.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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экономика, великобритания, санкции, герман греф, лев хасис, газпром, сбербанк россии, олег тиньков
12:12 24.03.2022 (обновлено: 12:59 24.03.2022)
 
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова

Британия ввела санкции против главы Сбербанка Грефа и основателя TCS Group Тинькова

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и основателя TCS Group Олега Тинькова, следует из опубликованного документа.
Кроме того, под санкции попали зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье, предприниматель Евгений Швидлер, и.о.мэра Мелитополя Галина Данильченко и племянница главы МИД РФ Полина Ковалева.
Вестминстерский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:24
Британия ввела санкции против 59 россиян и компаний
Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВеликобританияСанкцииГерман ГрефЛев ХасисГазпромСбербанк РоссииОлег Тиньков
 
 
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