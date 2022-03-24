https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html

Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова

Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова - РИА Новости, 24.03.2022

Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова

Власти Великобритании ввели санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и основателя TCS Group Олега Тинькова,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:12

2022-03-24T12:12

2022-03-24T12:59

экономика

великобритания

обострение ситуации в днр и лнр

санкции

герман греф

лев хасис

газпром

сбербанк россии

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ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и основателя TCS Group Олега Тинькова, следует из опубликованного документа.Кроме того, под санкции попали зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье, предприниматель Евгений Швидлер, и.о.мэра Мелитополя Галина Данильченко и племянница главы МИД РФ Полина Ковалева.Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779827774.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, санкции, герман греф, лев хасис, газпром, сбербанк россии, олег тиньков