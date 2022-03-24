11:19 24.03.2022 (обновлено: 11:30 24.03.2022)
Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ
Глава Минэкономики Хабек: ФРГ не может немедленно ввести эмбарго на углеводороды из России
Газопровод высокого давления. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, заявил, выступая в немецком бундестаге, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - сказал Хабек.
Министр добавил, что "благодарен компаниям (в ФРГ – ред.), которые принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго".
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.