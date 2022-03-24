https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779810841.html

Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ

Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ - РИА Новости, 24.03.2022

Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ

Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, заявил, выступая в РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:19

2022-03-24T11:19

2022-03-24T11:30

экономика

цены на нефть

россия

роберт хабек

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, заявил, выступая в немецком бундестаге, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.Министр добавил, что "благодарен компаниям (в ФРГ – ред.), которые принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, роберт хабек