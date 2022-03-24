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Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ - РИА Новости, 24.03.2022
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Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ
Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ - РИА Новости, 24.03.2022
Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ
Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, заявил, выступая в РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:19
2022-03-24T11:30
экономика
цены на нефть
россия
роберт хабек
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, заявил, выступая в немецком бундестаге, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.Министр добавил, что "благодарен компаниям (в ФРГ – ред.), которые принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, цены на нефть, россия, роберт хабек
11:19 24.03.2022 (обновлено: 11:30 24.03.2022)
 
Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ

Глава Минэкономики Хабек: ФРГ не может немедленно ввести эмбарго на углеводороды из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, заявил, выступая в немецком бундестаге, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - сказал Хабек.
Министр добавил, что "благодарен компаниям (в ФРГ – ред.), которые принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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