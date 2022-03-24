https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html

В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией

В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией - РИА Новости, 24.03.2022

В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией

Евросоюз пострадает от введенных против Москвы санкций, а компании из ЕС рискуют полностью лишиться российского рынка, пишет колумнист сербской газеты "Правда"... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:50

2022-03-24T02:50

2022-03-24T02:50

иван пайович

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Евросоюз пострадает от введенных против Москвы санкций, а компании из ЕС рискуют полностью лишиться российского рынка, пишет колумнист сербской газеты "Правда" Иван Пайович.Он отметил, что уход из России европейских фирм опасен для них самих, так как их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. При этом возвращение европейских компаний в Россию и вовсе может стать невозможным, так как высокие цены на газ сделают их продукцию неконкурентоспособной.Журналист отметил, что Евросоюз уже использовал все свои возможности против Москвы, которая сейчас только начала отвечать на действия Запада. При этом он подчеркнул, что европейцы не смогут пойти на отказ от импорта российских энергоносителей, так как ЕС этим шагом "уничтожит свою экономику и заставит свое население мерзнуть в собственных домах".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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иван пайович, европа, евросоюз, москва, россия, сербия, китай, в мире