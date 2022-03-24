Рейтинг@Mail.ru
В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html
В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией
В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией
Евросоюз пострадает от введенных против Москвы санкций, а компании из ЕС рискуют полностью лишиться российского рынка, пишет колумнист сербской газеты "Правда"... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:50
2022-03-24T02:50
иван пайович
европа
евросоюз
москва
россия
сербия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Евросоюз пострадает от введенных против Москвы санкций, а компании из ЕС рискуют полностью лишиться российского рынка, пишет колумнист сербской газеты "Правда" Иван Пайович.Он отметил, что уход из России европейских фирм опасен для них самих, так как их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. При этом возвращение европейских компаний в Россию и вовсе может стать невозможным, так как высокие цены на газ сделают их продукцию неконкурентоспособной.Журналист отметил, что Евросоюз уже использовал все свои возможности против Москвы, которая сейчас только начала отвечать на действия Запада. При этом он подчеркнул, что европейцы не смогут пойти на отказ от импорта российских энергоносителей, так как ЕС этим шагом "уничтожит свою экономику и заставит свое население мерзнуть в собственных домах".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html
европа
москва
россия
сербия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван пайович, европа, евросоюз, москва, россия, сербия, китай, в мире
02:50 24.03.2022
 
В Сербии объяснили, какую проблему создала себе Европа, борясь с Россией

Журналист Пайович: компании из ЕС не смогут вернуться в Россию из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Евросоюз пострадает от введенных против Москвы санкций, а компании из ЕС рискуют полностью лишиться российского рынка, пишет колумнист сербской газеты "Правда" Иван Пайович.
Он отметил, что уход из России европейских фирм опасен для них самих, так как их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. При этом возвращение европейских компаний в Россию и вовсе может стать невозможным, так как высокие цены на газ сделают их продукцию неконкурентоспособной.
"Проблемы возникнут скорее у Европы, так как они легко ушли с российского рынка, но вернуться им будет куда труднее, если вообще возможно. Высокие цены на газ делают европейские товары нерентабельными, поскольку китайские товары будут намного дешевле и ничем не уступят по качеству", — объяснил Пайович.
Журналист отметил, что Евросоюз уже использовал все свои возможности против Москвы, которая сейчас только начала отвечать на действия Запада. При этом он подчеркнул, что европейцы не смогут пойти на отказ от импорта российских энергоносителей, так как ЕС этим шагом "уничтожит свою экономику и заставит свое население мерзнуть в собственных домах".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 12:22
Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа из России
 
Иван ПайовичЕвропаЕвросоюзМоскваРоссияСербияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала