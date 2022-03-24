https://ria.ru/20220324/rubl-1779857687.html
В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль
В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль - РИА Новости, 24.03.2022
В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль
В южных регионах Украины, находящихся под контролем ВС РФ, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах, сообщил РИА Новости постпред... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:27
2022-03-24T14:27
2022-03-24T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
украина
запорожская область
россия
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. В южных регионах Украины, находящихся под контролем ВС РФ, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов."Наши братья в южных регионах Украины, контролируемых российскими Вооруженными силами, уже начали постепенно пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах", - сказал Мурадов. По его словам, речь идет о Херсонской области и населенных пунктах Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь. "Люди воспряли духом, почувствовав себя снова дома, в исторической России", - подчеркнул постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/valyuta-1778509546.html
https://ria.ru/20220323/doroga-1779555449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , украина, запорожская область, россия, республика крым, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль
Вице-премьер Крыма Мурадов заявил о переходе южных регионов Украины на российский рубль