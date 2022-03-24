https://ria.ru/20220324/rt-1779940263.html

Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны

Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны - РИА Новости, 24.03.2022

Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине, говорится в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:24

2022-03-24T20:24

2022-03-24T20:36

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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине, говорится в заявлении парламента."Запрещается Russia Today. Помимо двух правительственных фракций АНП и "Зеленые", в поддержку высказались также СДПА и NEOS. Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today. Это сделано для того, чтобы остановить распространение фейковых новостей об агрессивной войне России на Украине", - говорится в заявлении.Отмечается, что представители Австрийской партии свободы выступили против этого решения, заявив, что оно ограничивает свободу слова и печати.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".

https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778830679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, австрия, украина, австрийская партия свободы, москва, телеканал rt