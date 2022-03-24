20:24 24.03.2022 (обновлено: 20:36 24.03.2022)
Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны
Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны из-за Украины
Логотип телеканала RT (Russia Today)
ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине, говорится в заявлении парламента.
"Запрещается Russia Today. Помимо двух правительственных фракций АНП и "Зеленые", в поддержку высказались также СДПА и NEOS. Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today. Это сделано для того, чтобы остановить распространение фейковых новостей об агрессивной войне России на Украине", - говорится в заявлении.
Отмечается, что представители Австрийской партии свободы выступили против этого решения, заявив, что оно ограничивает свободу слова и печати.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".