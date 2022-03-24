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Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны - РИА Новости, 24.03.2022
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Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны
Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны - РИА Новости, 24.03.2022
Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине, говорится в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:24
2022-03-24T20:36
в мире
австрия
украина
австрийская партия свободы
москва
телеканал rt
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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине, говорится в заявлении парламента."Запрещается Russia Today. Помимо двух правительственных фракций АНП и "Зеленые", в поддержку высказались также СДПА и NEOS. Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today. Это сделано для того, чтобы остановить распространение фейковых новостей об агрессивной войне России на Украине", - говорится в заявлении.Отмечается, что представители Австрийской партии свободы выступили против этого решения, заявив, что оно ограничивает свободу слова и печати.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".
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в мире, австрия, украина, австрийская партия свободы, москва, телеканал rt
20:24 24.03.2022 (обновлено: 20:36 24.03.2022)
 
Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны

Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны из-за Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today)
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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине, говорится в заявлении парламента.
"Запрещается Russia Today. Помимо двух правительственных фракций АНП и "Зеленые", в поддержку высказались также СДПА и NEOS. Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today. Это сделано для того, чтобы остановить распространение фейковых новостей об агрессивной войне России на Украине", - говорится в заявлении.
Осло - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:56Медиавойны
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы
Отмечается, что представители Австрийской партии свободы выступили против этого решения, заявив, что оно ограничивает свободу слова и печати.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Оператор RT - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:19
Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания RT DE
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".
 
В миреАвстрияУкраинаАвстрийская партия свободыМоскваТелеканал RT
 
 
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