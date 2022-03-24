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Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/rossiya-1779785339.html
Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин
Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин - РИА Новости, 24.03.2022
Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о бомбардировках НАТО Белграда 23 года назад, заявил, что сегодня Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:58
2022-03-24T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
югославия
сша
вячеслав володин
донбасс
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о бомбардировках НАТО Белграда 23 года назад, заявил, что сегодня Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом не было больно и стыдно."Ровно 23 года назад мирные граждане Югославии проснулись от сирен воздушной тревоги. НАТО бомбила Белград. Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно", - написал Володин в своем Telegram-канале.В сообщении он вспоминает, что во время бомбардировок в Югославии погибли около 5 тысяч человек, ранены более 10 тысяч и были разрушены полторы тысячи населённых пунктов, непрерывные бомбовые удары наносились 78 дней с использование кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном."Никто из руководителей США и стран НАТО так и не понёс наказание. Более того, действующий президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии. За события тех лет мы чувствуем особую боль", - добавил Володин.Также он отметил, что в 1999 году у России, "прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО". "Спустя 23 года ситуация изменилась. Благодаря нашему президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией", - отметил спикер ГД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
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югославия
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в мире, россия, югославия, сша, вячеслав володин, донбасс, украина, нато
08:58 24.03.2022 (обновлено: 11:07 24.03.2022)
 
Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин

Володин: Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом не было больно и стыдно

© РИА Новости / Константин МихальчевскийБТР 82А с российским флагом
БТР 82А с российским флагом - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
БТР 82А с российским флагом
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о бомбардировках НАТО Белграда 23 года назад, заявил, что сегодня Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом не было больно и стыдно.
"Ровно 23 года назад мирные граждане Югославии проснулись от сирен воздушной тревоги. НАТО бомбила Белград. Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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В сообщении он вспоминает, что во время бомбардировок в Югославии погибли около 5 тысяч человек, ранены более 10 тысяч и были разрушены полторы тысячи населённых пунктов, непрерывные бомбовые удары наносились 78 дней с использование кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном.
"Никто из руководителей США и стран НАТО так и не понёс наказание. Более того, действующий президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии. За события тех лет мы чувствуем особую боль", - добавил Володин.
Также он отметил, что в 1999 году у России, "прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО". "Спустя 23 года ситуация изменилась. Благодаря нашему президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией", - отметил спикер ГД.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЮгославияСШАВячеслав ВолодинДонбассУкраинаНАТО
 
 
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