https://ria.ru/20220324/rossiya-1779785339.html

Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин

Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин - РИА Новости, 24.03.2022

Россия встала на защиту русского мира, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о бомбардировках НАТО Белграда 23 года назад, заявил, что сегодня Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:58

2022-03-24T08:58

2022-03-24T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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вячеслав володин

донбасс

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о бомбардировках НАТО Белграда 23 года назад, заявил, что сегодня Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом не было больно и стыдно."Ровно 23 года назад мирные граждане Югославии проснулись от сирен воздушной тревоги. НАТО бомбила Белград. Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно", - написал Володин в своем Telegram-канале.В сообщении он вспоминает, что во время бомбардировок в Югославии погибли около 5 тысяч человек, ранены более 10 тысяч и были разрушены полторы тысячи населённых пунктов, непрерывные бомбовые удары наносились 78 дней с использование кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном."Никто из руководителей США и стран НАТО так и не понёс наказание. Более того, действующий президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии. За события тех лет мы чувствуем особую боль", - добавил Володин.Также он отметил, что в 1999 году у России, "прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО". "Спустя 23 года ситуация изменилась. Благодаря нашему президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией", - отметил спикер ГД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

россия

югославия

сша

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, югославия, сша, вячеслав володин, донбасс, украина, нато