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СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС - РИА Новости, 24.03.2022
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СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС
СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС - РИА Новости, 24.03.2022
СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с невозможностью направленных на Ровенскую АЭС сотрудников... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:18
2022-03-24T17:18
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
ровенская аэс
магатэ
александр бастрыкин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с невозможностью направленных на Ровенскую АЭС сотрудников "Росатома" вернуться в РФ, сообщается на сайте СК РФ.Ранее "Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала МАГАТЭ тревогу и озабоченность.Глава СК РФ поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, и при наличии оснований по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ровенская аэс, магатэ, александр бастрыкин
17:18 24.03.2022
 
СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС

СК начнет проверку из-за невозможности сотрудников "Росатома" вернуться с Ровенской АЭС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с невозможностью направленных на Ровенскую АЭС сотрудников "Росатома" вернуться в РФ, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее "Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала МАГАТЭ тревогу и озабоченность.
"Председатель Следственного комитета поручил начать доследственную проверку в связи с невозможностью специалистов Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" возвратиться с территории Украины в Россию", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, и при наличии оснований по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 09:23
СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине
 
В миреРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Ровенская АЭСМАГАТЭАлександр Бастрыкин
 
 
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