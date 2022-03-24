СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС
СК начнет проверку из-за невозможности сотрудников "Росатома" вернуться с Ровенской АЭС
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с невозможностью направленных на Ровенскую АЭС сотрудников "Росатома" вернуться в РФ, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее "Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала МАГАТЭ тревогу и озабоченность.
"Председатель Следственного комитета поручил начать доследственную проверку в связи с невозможностью специалистов Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" возвратиться с территории Украины в Россию", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, и при наличии оснований по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.