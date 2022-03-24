https://ria.ru/20220324/rosatom-1779900192.html

СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС

СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС - РИА Новости, 24.03.2022

СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с невозможностью направленных на Ровенскую АЭС сотрудников... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:18

2022-03-24T17:18

2022-03-24T17:18

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следственный комитет россии (ск рф)

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с невозможностью направленных на Ровенскую АЭС сотрудников "Росатома" вернуться в РФ, сообщается на сайте СК РФ.Ранее "Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала МАГАТЭ тревогу и озабоченность.Глава СК РФ поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, и при наличии оснований по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.

https://ria.ru/20220315/delo-1778194789.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ровенская аэс, магатэ, александр бастрыкин