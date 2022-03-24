https://ria.ru/20220324/risk-1779775395.html
В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов
В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов - РИА Новости, 24.03.2022
В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов
ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:52
2022-03-24T03:52
2022-03-24T03:52
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
илья ясинский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода "дисквалификацией" на определенный период времени физических лиц — руководителей компаний. Но он не касается так называемых "красных" клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы "Знай своего клиента".Он добавил, что, если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет."Я бы сказал: бизнес в кавычках. Потому что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций", — отметил глава департамента ЦБ. Он добавил, что проект закона внесен в Государственную Думу и готовится к рассмотрению в первом чтении.Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По закону платформа заработает с 1 июля 2022 года. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.
https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html
https://ria.ru/20220318/perekupschiki-1778759569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), илья ясинский, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва
В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов
ЦБ: главы компаний с высоким уровнем риска не смогут начать новое дело в течение трех лет
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода "дисквалификацией" на определенный период времени физических лиц — руководителей компаний. Но он не касается так называемых "красных" клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы "Знай своего клиента".
"Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска", — сказал Ясинский.
Он добавил, что, если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России
, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет.
"Я бы сказал: бизнес в кавычках. Потому что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций", — отметил глава департамента ЦБ. Он добавил, что проект закона внесен в Государственную Думу
и готовится к рассмотрению в первом чтении.
Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По закону платформа заработает с 1 июля 2022 года. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.
ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.