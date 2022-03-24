https://ria.ru/20220324/risk-1779775395.html

В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов

В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов - РИА Новости, 24.03.2022

В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов

ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:52

2022-03-24T03:52

2022-03-24T03:52

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

илья ясинский

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода "дисквалификацией" на определенный период времени физических лиц — руководителей компаний. Но он не касается так называемых "красных" клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы "Знай своего клиента".Он добавил, что, если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет."Я бы сказал: бизнес в кавычках. Потому что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций", — отметил глава департамента ЦБ. Он добавил, что проект закона внесен в Государственную Думу и готовится к рассмотрению в первом чтении.Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По закону платформа заработает с 1 июля 2022 года. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html

https://ria.ru/20220318/perekupschiki-1778759569.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), илья ясинский, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва