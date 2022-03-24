Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779932142.html
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной - РИА Новости, 24.03.2022
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной
Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:34
2022-03-24T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности оон
оон
василий небензя
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg
ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией.По его словам, нет причин объяснять, почему Россия проголосовала против этого документа."Почему псевдо — потому что она была нужна авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", — подчеркнул он.Дипломат добавил, что Генеральная ассамблея вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности в нарушение положения пункта 2 статьи 11 Устава ООН.Небензя добавил, что члены ООН запомнят преподанный Западом урок манипулирования гуманитарными принципами.Несколько западных стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия, подготовили проект гуманитарной резолюции по Украине, которая при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российской операции, не виданных десятилетиями, и требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий.Помимо политических пунктов в тексте резолюции, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.В отличие от решений Совета Безопасности, резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.
https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_183:0:2549:1774_1920x0_80_0_0_c734b54926f794a5087e496e7605620f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет безопасности оон, оон, василий небензя, украина
19:34 24.03.2022 (обновлено: 20:07 24.03.2022)
 
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной

Постпред при ООН Небензя назвал резолюцию Генассамблеи по Украине псевдогуманитарной

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией.
По его словам, нет причин объяснять, почему Россия проголосовала против этого документа.
Женщина с флагом Украины, накинутом на плечи, идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 18:57
Запад развязал психическую войну
"Почему псевдо — потому что она была нужна авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что Генеральная ассамблея вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности в нарушение положения пункта 2 статьи 11 Устава ООН.
"Подобные предписания… ничтожны и не создают никаких правовых последствий", — указал он.
Небензя добавил, что члены ООН запомнят преподанный Западом урок манипулирования гуманитарными принципами.
Несколько западных стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия, подготовили проект гуманитарной резолюции по Украине, которая при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российской операции, не виданных десятилетиями, и требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий.
Помимо политических пунктов в тексте резолюции, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.
В отличие от решений Совета Безопасности, резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Безопасности ООНООНВасилий НебензяУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала