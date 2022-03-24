https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779932142.html

Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной

Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной - РИА Новости, 24.03.2022

Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной

Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:34

2022-03-24T19:34

2022-03-24T20:07

обострение ситуации в днр и лнр

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василий небензя

украина

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ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией.По его словам, нет причин объяснять, почему Россия проголосовала против этого документа."Почему псевдо — потому что она была нужна авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", — подчеркнул он.Дипломат добавил, что Генеральная ассамблея вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности в нарушение положения пункта 2 статьи 11 Устава ООН.Небензя добавил, что члены ООН запомнят преподанный Западом урок манипулирования гуманитарными принципами.Несколько западных стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия, подготовили проект гуманитарной резолюции по Украине, которая при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российской операции, не виданных десятилетиями, и требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий.Помимо политических пунктов в тексте резолюции, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.В отличие от решений Совета Безопасности, резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, совет безопасности оон, оон, василий небензя, украина