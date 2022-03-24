https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779932142.html
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной - РИА Новости, 24.03.2022
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной
Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:34
2022-03-24T19:34
2022-03-24T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности оон
оон
василий небензя
украина
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ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией.По его словам, нет причин объяснять, почему Россия проголосовала против этого документа."Почему псевдо — потому что она была нужна авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", — подчеркнул он.Дипломат добавил, что Генеральная ассамблея вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности в нарушение положения пункта 2 статьи 11 Устава ООН.Небензя добавил, что члены ООН запомнят преподанный Западом урок манипулирования гуманитарными принципами.Несколько западных стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия, подготовили проект гуманитарной резолюции по Украине, которая при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российской операции, не виданных десятилетиями, и требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий.Помимо политических пунктов в тексте резолюции, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.В отличие от решений Совета Безопасности, резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.
https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, совет безопасности оон, оон, василий небензя, украина
19:34 24.03.2022 (обновлено: 20:07 24.03.2022)
Небензя назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине псевдогуманитарной
Постпред при ООН Небензя назвал резолюцию Генассамблеи по Украине псевдогуманитарной
ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред при ООН Василий Небензя назвал проект авторства западных стран по Украине, принятый в Генассамблее, псевдогуманитарной резолюцией.
По его словам, нет причин объяснять, почему Россия проголосовала против этого документа.
"Почему псевдо — потому что она была нужна авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что Генеральная ассамблея вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности в нарушение положения пункта 2 статьи 11 Устава ООН.
"Подобные предписания… ничтожны и не создают никаких правовых последствий", — указал он.
Небензя добавил, что члены ООН запомнят преподанный Западом урок манипулирования гуманитарными принципами.
Несколько западных стран, в том числе США
, Украина, Великобритания
, Грузия
, ФРГ
, Литва
, Латвия
, подготовили проект гуманитарной резолюции по Украине, которая при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российской операции, не виданных десятилетиями, и требуют от Москвы
немедленного прекращения боевых действий.
Помимо политических пунктов в тексте резолюции, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.
В отличие от решений Совета Безопасности, резолюции Генассамблеи ООН
не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.