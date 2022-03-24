https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779773022.html

Киев продолжит использовать людей как живой щит, заявил Небензя

Киев продолжит использовать людей как живой щит, заявил Небензя - РИА Новости, 24.03.2022

Киев продолжит использовать людей как живой щит, заявил Небензя

Отказ Совбеза ООН принять гуманитарную резолюцию РФ позволит Киеву и дальше использовать людей в качестве живого щита, размещать тяжелые вооружения вблизи... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:05

2022-03-24T02:05

2022-03-24T02:05

в мире

украина

оон

василий небензя

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ООН, 24 мар — РИА Новости. Отказ Совбеза ООН принять гуманитарную резолюцию РФ позволит Киеву и дальше использовать людей в качестве живого щита, размещать тяжелые вооружения вблизи гражданской инфраструктуры, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее за российский проект гуманитарной резолюции проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ воздержались. Резолюция не была принята."Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и, вопреки международному гуманитарному праву, размещать тяжелые виды вооружений у больниц, детских садов", — подчеркнул он.Согласно не принятому сегодня проекту резолюции РФ, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью, отмечается в тексте.В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.

https://ria.ru/20220324/politizatsiya-1779770463.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, оон, василий небензя