https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779769833.html

Постпред США заявила об отсутствии необходимости в резолюции по Украине

Постпред США заявила об отсутствии необходимости в резолюции по Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Постпред США заявила об отсутствии необходимости в резолюции по Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд полагает, что резолюция Совбеза ООН не нужна для оказания гуманитарной помощи украинцам. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:07

2022-03-24T01:07

2022-03-24T02:08

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ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд полагает, что резолюция Совбеза ООН не нужна для оказания гуманитарной помощи украинцам.Ранее Совбез ООН не принял российский проект гуманитарной резолюции. За него проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ ООН воздержались.Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что отказ Совбеза ООН принять гуманитарную резолюцию РФ позволит Киеву и дальше использовать людей в качестве живого щита, размещать тяжелые вооружения вблизи гражданской инфраструктуры.Согласно непринятому сегодня проекту резолюции РФ, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью, отмечается в тексте. В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779769317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, линда томас-гринфилд, украина, оон, владимир путин, василий небензя, россия, вооруженные силы рф