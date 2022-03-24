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Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН - РИА Новости, 24.03.2022
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Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН
Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН - РИА Новости, 24.03.2022
Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на основе переговоров, вывело на чистую воду представителей Запада, которым... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T00:55
2022-03-24T01:19
в мире
россия
оон
василий небензя
украина
владимир путин
сша
вооруженные силы рф
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ООН, 23 мар — РИА Новости. Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на основе переговоров, вывело на чистую воду представителей Запада, которым политизация гуманитарного вопроса важнее помощи украинцам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее за российский проект резолюции проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ воздержались. Резолюция не была принята."Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания – не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили", — добавил постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, оон, василий небензя, украина, владимир путин, сша, вооруженные силы рф
00:55 24.03.2022 (обновлено: 01:19 24.03.2022)
 
Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН

Небензя: голосование по резолюции выявило тех, кому неважно решение гумпроблем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 мар — РИА Новости. Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на основе переговоров, вывело на чистую воду представителей Запада, которым политизация гуманитарного вопроса важнее помощи украинцам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее за российский проект резолюции проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ воздержались. Резолюция не была принята.

"Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам", — сказал Небензя.

"Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания – не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили", — добавил постпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
00:50
Китай прокомментировал непринятие российской гуманитарной резолюции ООН
 
В миреРоссияООНВасилий НебензяУкраинаВладимир ПутинСШАВооруженные силы РФ
 
 
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