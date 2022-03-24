https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779769317.html

Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН

Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН - РИА Новости, 24.03.2022

Небензя прокомментировал результаты голосования по российской резолюции ООН

Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на основе переговоров, вывело на чистую воду представителей Запада, которым... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T00:55

2022-03-24T00:55

2022-03-24T01:19

в мире

россия

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василий небензя

украина

владимир путин

сша

вооруженные силы рф

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ООН, 23 мар — РИА Новости. Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на основе переговоров, вывело на чистую воду представителей Запада, которым политизация гуманитарного вопроса важнее помощи украинцам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее за российский проект резолюции проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ воздержались. Резолюция не была принята."Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания – не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили", — добавил постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779769131.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, оон, василий небензя, украина, владимир путин, сша, вооруженные силы рф