00:50 24.03.2022 (обновлено: 01:54 24.03.2022)
Китай прокомментировал непринятие российской гуманитарной резолюции ООН
Постпред Китая в ООН выразил сожаление после непринятия российской гуманитарной резолюции
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление в связи с тем, что Совет безопасности ООН не поддержал российский проект гуманитарной резолюции по Украине.
Ранее за российский проект резолюции проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ воздержались. Резолюция не была принята.
"Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня", — сказал Чжан Цзюнь.
"Украинский кризис является серьезным вызовом для всего мира. Ключ сейчас в том, чтобы соответствующие стороны проявили политическую волю и нашли подходящее решение посредством переговоров, как можно скорее. Международное сообщество должно создать необходимое пространство для мира и политического урегулирования", — сказал Чжан Цзюнь.
Согласно предлагавшемуся Россией проекту, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость договоренности между сторонами о гуманитарных паузах с этой целью, отмечается в тексте. В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорилось, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей. Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
Согласно отвергнутому проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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