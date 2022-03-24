https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779768340.html
Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России
Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России - РИА Новости, 24.03.2022
Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России
Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T00:25
2022-03-24T00:25
2022-03-24T01:47
в мире
россия
китай
украина
оон
дмитрий полянский
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 мар — РИА Новости. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия.Постпред России при организации Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса и выразил сожаление, что СБ не принял резолюцию, которая бы поспособствовала решению гуманитарных вопросов.На решение Запада посетовал и постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня", — отметил он.Ранее западные представители в Совбезе, в частности постпреды США и Великобритании, уже дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.Суть документаСогласно предложенному документу, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". Как отмечается в тексте, для этого необходимы договоренности о гуманитарных паузах.В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв Организации объединенных наций к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".Провал альтернативыРанее Мексика и Франция представляли Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее. Между тем в отличие от решений Совбеза ООН резолюции там не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.Как ранее пояснил первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, Франция и Мексика предприняли "весьма лукавый маневр" с переводом работы по своему проекту из СБ в Генассамблею ООН — потому что текст резолюции, предложенный Парижем и Мехико, был уже согласован на 99 процентов. По его словам, не продвигался проект Мексики и Франции исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, "чего в гуманитарных резолюциях не бывает". Российская резолюция, которую Совбез сегодня не принял, "как раз состоит из согласованных 99 процентов".
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, украина, оон, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон
00:25 24.03.2022 (обновлено: 01:47 24.03.2022)
Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России
СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине
ООН, 24 мар — РИА Новости. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия
, КНДР и Сирия.
Постпред России при организации Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса и выразил сожаление, что СБ не принял резолюцию, которая бы поспособствовала решению гуманитарных вопросов.
"Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили", — сказал Небензя.
На решение Запада посетовал и постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня", — отметил он.
Ранее западные представители в Совбезе, в частности постпреды США
и Великобритании, уже дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.
Суть документа
Согласно предложенному документу, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". Как отмечается в тексте, для этого необходимы договоренности о гуманитарных паузах.
В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН
требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины
, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.
Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв Организации объединенных наций к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".
Провал альтернативы
Ранее Мексика и Франция
представляли Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России
на Украине и признание ее агрессором. Москва
же выступает против этого — на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.
В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее
. Между тем в отличие от решений Совбеза ООН резолюции там не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.
Как ранее пояснил первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский
, Франция и Мексика предприняли "весьма лукавый маневр" с переводом работы по своему проекту из СБ в Генассамблею ООН
— потому что текст резолюции, предложенный Парижем
и Мехико, был уже согласован на 99 процентов. По его словам, не продвигался проект Мексики и Франции исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, "чего в гуманитарных резолюциях не бывает". Российская резолюция, которую Совбез сегодня не принял, "как раз состоит из согласованных 99 процентов".