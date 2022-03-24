https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779768340.html

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России - РИА Новости, 24.03.2022

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T00:25

2022-03-24T00:25

2022-03-24T01:47

в мире

россия

китай

украина

оон

дмитрий полянский

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 24 мар — РИА Новости. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия.Постпред России при организации Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса и выразил сожаление, что СБ не принял резолюцию, которая бы поспособствовала решению гуманитарных вопросов.На решение Запада посетовал и постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня", — отметил он.Ранее западные представители в Совбезе, в частности постпреды США и Великобритании, уже дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.Суть документаСогласно предложенному документу, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". Как отмечается в тексте, для этого необходимы договоренности о гуманитарных паузах.В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв Организации объединенных наций к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".Провал альтернативыРанее Мексика и Франция представляли Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее. Между тем в отличие от решений Совбеза ООН резолюции там не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.Как ранее пояснил первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, Франция и Мексика предприняли "весьма лукавый маневр" с переводом работы по своему проекту из СБ в Генассамблею ООН — потому что текст резолюции, предложенный Парижем и Мехико, был уже согласован на 99 процентов. По его словам, не продвигался проект Мексики и Франции исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, "чего в гуманитарных резолюциях не бывает". Российская резолюция, которую Совбез сегодня не принял, "как раз состоит из согласованных 99 процентов".

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, китай, украина, оон, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон