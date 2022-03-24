https://ria.ru/20220324/rassledovanie-1779892485.html
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине
Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:46
в мире
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министерство обороны сша
хантер байден
джо байден
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом парламентского расследования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.В четверг в Минобороны РФ сообщили, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине."У нас создана комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине", - сказал Цеков.Комментируя заявление Минобороны РФ, сенатор отметил, что "конечно, эта информация должна быть предметом парламентского расследования".Цеков подчеркнул, что Байден и его семья сделали много плохого для Украины. "Это все будет вскрыто в полной мере", - уверен политик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, министерство обороны сша, хантер байден, джо байден
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине
Сенатор Цеков: участие сына Байдена в биопрограмме США на Украине должно быть расследовано
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом парламентского расследования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что инвестиционный фонд Хантера Байдена
участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона
на Украине
.
"У нас создана комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США
на Украине", - сказал Цеков.
Комментируя заявление Минобороны РФ, сенатор отметил, что "конечно, эта информация должна быть предметом парламентского расследования".
Цеков подчеркнул, что Байден и его семья сделали много плохого для Украины. "Это все будет вскрыто в полной мере", - уверен политик.