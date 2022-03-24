https://ria.ru/20220324/rassledovanie-1779892485.html

Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине

Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине

Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:46

2022-03-24T16:46

2022-03-24T16:46

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

хантер байден

джо байден

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом парламентского расследования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.В четверг в Минобороны РФ сообщили, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине."У нас создана комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине", - сказал Цеков.Комментируя заявление Минобороны РФ, сенатор отметил, что "конечно, эта информация должна быть предметом парламентского расследования".Цеков подчеркнул, что Байден и его семья сделали много плохого для Украины. "Это все будет вскрыто в полной мере", - уверен политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/posolstvo-1778771016.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, хантер байден, джо байден