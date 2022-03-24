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Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине
Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:46
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
хантер байден
джо байден
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом парламентского расследования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.В четверг в Минобороны РФ сообщили, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине."У нас создана комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине", - сказал Цеков.Комментируя заявление Минобороны РФ, сенатор отметил, что "конечно, эта информация должна быть предметом парламентского расследования".Цеков подчеркнул, что Байден и его семья сделали много плохого для Украины. "Это все будет вскрыто в полной мере", - уверен политик.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, хантер байден, джо байден
16:46 24.03.2022
 
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине

Сенатор Цеков: участие сына Байдена в биопрограмме США на Украине должно быть расследовано

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участие инвестиционного фонда сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в военно-биологической программе Пентагона на Украине должно быть предметом парламентского расследования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
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Посольство РФ потребовало от США раскрыть данные о лабораториях на Украине
"У нас создана комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине", - сказал Цеков.
Комментируя заявление Минобороны РФ, сенатор отметил, что "конечно, эта информация должна быть предметом парламентского расследования".
Цеков подчеркнул, что Байден и его семья сделали много плохого для Украины. "Это все будет вскрыто в полной мере", - уверен политик.
 
В миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАХантер БайденДжо Байден
 
 
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