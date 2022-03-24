https://ria.ru/20220324/ranenie-1779958071.html

Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка

Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 24.03.2022

Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:29

2022-03-24T22:29

2022-03-24T22:29

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Вечером в четверг уже сообщалось о ранении мужчины и женщины в Донецке."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще одного мирного жителя - мужчины 1961 года рождения - в результате обстрела со стороны ВФУ Кировского района Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сцкк, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр