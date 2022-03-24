https://ria.ru/20220324/ranenie-1779958071.html
Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка
Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 24.03.2022
Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:29
2022-03-24T22:29
2022-03-24T22:29
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Вечером в четверг уже сообщалось о ранении мужчины и женщины в Донецке."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще одного мирного жителя - мужчины 1961 года рождения - в результате обстрела со стороны ВФУ Кировского района Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сцкк, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района Донецка
ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка