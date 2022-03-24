https://ria.ru/20220324/rada-1779918133.html

Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск

Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск - РИА Новости, 24.03.2022

Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск

Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск, за это... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:30

2022-03-24T18:30

2022-03-24T18:30

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск, за это предусмотрено до 12 лет лишения свободы, сообщил в четверг депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Он отметил, что распространение информации о перемещении оружия, вооружений, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом вооруженных сил Украины, в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. За распространение данных о перемещении или расположении украинских войск грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Максимальное наказание в виде 8-12 лет лишения свободы предусмотрено в случае, если передача такой информации совершена по предварительному сговору группой лиц или "с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконным вооруженным формированиям".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html

https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, верховная рада украины, украина