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Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск - РИА Новости, 24.03.2022
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Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск
Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск - РИА Новости, 24.03.2022
Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск
Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск, за это... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:30
2022-03-24T18:30
в мире
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск, за это предусмотрено до 12 лет лишения свободы, сообщил в четверг депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Он отметил, что распространение информации о перемещении оружия, вооружений, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом вооруженных сил Украины, в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. За распространение данных о перемещении или расположении украинских войск грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Максимальное наказание в виде 8-12 лет лишения свободы предусмотрено в случае, если передача такой информации совершена по предварительному сговору группой лиц или "с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконным вооруженным формированиям".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html
https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html
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в мире, россия, верховная рада украины, украина
18:30 24.03.2022
 
Рада ввела наказание за распространение информации о перемещении войск

Рада ввела ответственность за распространение информации о перемещении украинских войск

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск, за это предусмотрено до 12 лет лишения свободы, сообщил в четверг депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
"Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения", - написал Гончаренко в Telegram-канале.
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Он отметил, что распространение информации о перемещении оружия, вооружений, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом вооруженных сил Украины, в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. За распространение данных о перемещении или расположении украинских войск грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Максимальное наказание в виде 8-12 лет лишения свободы предусмотрено в случае, если передача такой информации совершена по предварительному сговору группой лиц или "с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконным вооруженным формированиям".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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