https://ria.ru/20220324/rabota-1779826428.html
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов - РИА Новости, 24.03.2022
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:19
2022-03-24T12:19
2022-03-24T12:49
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время совещания в МВД РФ первый замглавы ведомства Александр Горовой."Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы будут признаны на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ по итогам совещания в ведомстве с участием Горового.
https://ria.ru/20220324/dokumenty-1779828146.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:19 24.03.2022 (обновлено: 12:49 24.03.2022)
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов
МВД: граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов