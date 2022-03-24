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Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов - РИА Новости, 24.03.2022
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Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов - РИА Новости, 24.03.2022
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:19
2022-03-24T12:49
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время совещания в МВД РФ первый замглавы ведомства Александр Горовой."Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы будут признаны на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ по итогам совещания в ведомстве с участием Горового.
https://ria.ru/20220324/dokumenty-1779828146.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:19 24.03.2022 (обновлено: 12:49 24.03.2022)
 
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов

МВД: граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время совещания в МВД РФ первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы будут признаны на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ по итогам совещания в ведомстве с участием Горового.
Женщина в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:25
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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