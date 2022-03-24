https://ria.ru/20220324/rabota-1779826428.html

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов - РИА Новости, 24.03.2022

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:19

2022-03-24T12:19

2022-03-24T12:49

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов на работу, а их документы будут признаны на территории всей России, сообщил во время совещания в МВД РФ первый замглавы ведомства Александр Горовой."Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы будут признаны на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ по итогам совещания в ведомстве с участием Горового.

https://ria.ru/20220324/dokumenty-1779828146.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия