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Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта
Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта - РИА Новости, 24.03.2022
Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта
Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:53
2022-03-24T10:53
2022-03-24T10:53
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
антон котяков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Он напомнил, что в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплаты семьям с детьми есть правило "нулевого дохода"."Мы чётко понимаем, что с учётом <…> макроэкономичнской ситуации материальное положение конкретной семьи может измениться достаточно быстро, и для того, чтобы мы оперативно реагировали на это изменение, мы предусмотрели, что в случае если гражданин потерял работу после 1 марта и встал на учёт в центры занятости, то его предыдущие доходы за 12 месяцев в расчёт не берём", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779116824.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков
Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта
Минтруд не будет применять правило "нулевого дохода" к потерявшим работу после 1 марта