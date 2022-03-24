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Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта - РИА Новости, 24.03.2022
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Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта
Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта - РИА Новости, 24.03.2022
Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта
Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:53
2022-03-24T10:53
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
антон котяков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Он напомнил, что в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплаты семьям с детьми есть правило "нулевого дохода"."Мы чётко понимаем, что с учётом &lt;…&gt; макроэкономичнской ситуации материальное положение конкретной семьи может измениться достаточно быстро, и для того, чтобы мы оперативно реагировали на это изменение, мы предусмотрели, что в случае если гражданин потерял работу после 1 марта и встал на учёт в центры занятости, то его предыдущие доходы за 12 месяцев в расчёт не берём", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков
10:53 24.03.2022
 
Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта

Минтруд не будет применять правило "нулевого дохода" к потерявшим работу после 1 марта

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка в руке
Трудовая книжка в руке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Он напомнил, что в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплаты семьям с детьми есть правило "нулевого дохода".
"Мы чётко понимаем, что с учётом <…> макроэкономичнской ситуации материальное положение конкретной семьи может измениться достаточно быстро, и для того, чтобы мы оперативно реагировали на это изменение, мы предусмотрели, что в случае если гражданин потерял работу после 1 марта и встал на учёт в центры занятости, то его предыдущие доходы за 12 месяцев в расчёт не берём", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияАнтон Котяков
 
 
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