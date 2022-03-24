https://ria.ru/20220324/rabota-1779805243.html

Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта

Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта - РИА Новости, 24.03.2022

Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу с 1 марта

Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:53

2022-03-24T10:53

2022-03-24T10:53

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

антон котяков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Он напомнил, что в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплаты семьям с детьми есть правило "нулевого дохода"."Мы чётко понимаем, что с учётом <…> макроэкономичнской ситуации материальное положение конкретной семьи может измениться достаточно быстро, и для того, чтобы мы оперативно реагировали на это изменение, мы предусмотрели, что в случае если гражданин потерял работу после 1 марта и встал на учёт в центры занятости, то его предыдущие доходы за 12 месяцев в расчёт не берём", - сказал он на заседании комитета Госдумы.

https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779116824.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков