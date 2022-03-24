Президент Южной Кореи назвал пуски ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Ренхап: президент Южной Кореи назвал пуски ракет КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) резко осудил предполагаемый пуск КНДР в четверг баллистической ракеты большой дальности и назвал его нарушением резолюций СБ ООН и добровольного моратория Северной Кореи на испытания таких ракет, передает агентство Ренхап со ссылкой на президентскую администрацию Республики Корея.
Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более "высоким" углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Ренхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".
Южнокорейский лидер осудил пуск КНДР, так как тот представляет серьёзную угрозу безопасности Корейского полуострова, а также всего региона и мира, и нарушает резолюции СБ ООН.
"Председатель Ким Чен Ын сам нарушил обещание воздерживаться от пусков МБР, данное международному сообществу", - заявил президент.
По данным минобороны Японии, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров, максимальная высота составила свыше шести тысяч километров.
Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей.
С конца 2017 года Пхеньян придерживалась добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.