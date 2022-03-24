https://ria.ru/20220324/pushkov-1779789009.html

Пушков объяснил Западу позицию России по газу

Пушков объяснил Западу, почему Россия переходит на оплату газа за рубли - РИА Новости, 24.03.2022

Пушков объяснил Западу позицию России по газу

Сенатор Алексей Пушков объяснил решение России перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли их собственными поступками. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:26

2022-03-24T09:26

2022-03-24T09:26

владимир путин

россия

сша

москва

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил решение России перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли их собственными поступками."Санкции разрушили всю систему экономического обмена с Россией. В некоторых европейских столицах призывают вообще прекратить всю торговлю с Россией. Россия принимает контрмеры. Да, неприятные. Но что здесь непонятного?" — написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, массированое применение санкций недружественными странами больше не совместимо с ситемой прежних соглашений.В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, сша, москва, госдума рф, в мире