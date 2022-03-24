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В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи

В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи - РИА Новости, 24.03.2022

В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи

В Главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в зале на втором этаже открылась обновленная экспозиция шедевров... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:01

2022-03-24T20:01

2022-03-24T20:01

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в зале на втором этаже открылась обновленная экспозиция шедевров итальянской живописи XVII-XVIII веков, включающая 34 картины и 2 скульптуры, сообщает пресс-служба учреждения.Впервые посетители смогут увидеть вместе шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Каналетто, которые относятся к сериям "Виды Дрездена и Пирны" и "Виды Рима". Также в экспозиции появились все хранящиеся в музее работы Джованни Паоло Паннини, творившего в XVIII веке в Риме.В залы вернулось и не выставлявшееся более 20 лет полотно "Карнавал" Джузеппе Бонито. Этот неаполитанский художник XVIII века стал известен благодаря картинам на жанровые сюжеты.Кроме того, "Пейзаж с отшельником" генуэзского мастера Алессандро Маньяско, написанный в соавторстве с Антонио Франческо Перуццини, впервые включен в постоянную экспозицию. Приобрели картину в собрание ГМИИ в 2011 году.Кроме того, среди работ: "Иосиф и жена Пентефрия" и "Святая Вероника" Гвидо Рени, "Любовь и пороки обезоруживают Правосудие" и "Мучение святого Лаврентия" Луки Джордано; "Смерть Софонисбы" Джамбаттисты Питтони, "Умножение хлебов" Строцци, говорится на странице музея во "ВКонтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство, италия, рим, дрезден