В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи
ГМИИ представил обновленную экспозицию итальянской живописи XVII-XVIII веков
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в зале на втором этаже открылась обновленная экспозиция шедевров итальянской живописи XVII-XVIII веков, включающая 34 картины и 2 скульптуры, сообщает пресс-служба учреждения.
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
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Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
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Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
3 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
1 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
2 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
3 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Впервые посетители смогут увидеть вместе шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Каналетто, которые относятся к сериям "Виды Дрездена и Пирны" и "Виды Рима". Также в экспозиции появились все хранящиеся в музее работы Джованни Паоло Паннини, творившего в XVIII веке в Риме.
В залы вернулось и не выставлявшееся более 20 лет полотно "Карнавал" Джузеппе Бонито. Этот неаполитанский художник XVIII века стал известен благодаря картинам на жанровые сюжеты.
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
1 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
2 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
1 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
2 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Кроме того, "Пейзаж с отшельником" генуэзского мастера Алессандро Маньяско, написанный в соавторстве с Антонио Франческо Перуццини, впервые включен в постоянную экспозицию. Приобрели картину в собрание ГМИИ в 2011 году.
Кроме того, среди работ: "Иосиф и жена Пентефрия" и "Святая Вероника" Гвидо Рени, "Любовь и пороки обезоруживают Правосудие" и "Мучение святого Лаврентия" Луки Джордано; "Смерть Софонисбы" Джамбаттисты Питтони, "Умножение хлебов" Строцци, говорится на странице музея во "ВКонтакте".