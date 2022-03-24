Рейтинг@Mail.ru
В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220324/pushkinskiy-1779918326.html
В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи
В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи - РИА Новости, 24.03.2022
В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи
В Главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в зале на втором этаже открылась обновленная экспозиция шедевров... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:01
2022-03-24T20:01
культура
новости культуры
выставки
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
искусство
италия
рим
дрезден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779901972_0:434:934:959_1920x0_80_0_0_c1302f25b0ac9b97771c2455f1da2491.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в зале на втором этаже открылась обновленная экспозиция шедевров итальянской живописи XVII-XVIII веков, включающая 34 картины и 2 скульптуры, сообщает пресс-служба учреждения.Впервые посетители смогут увидеть вместе шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Каналетто, которые относятся к сериям "Виды Дрездена и Пирны" и "Виды Рима". Также в экспозиции появились все хранящиеся в музее работы Джованни Паоло Паннини, творившего в XVIII веке в Риме.В залы вернулось и не выставлявшееся более 20 лет полотно "Карнавал" Джузеппе Бонито. Этот неаполитанский художник XVIII века стал известен благодаря картинам на жанровые сюжеты.Кроме того, "Пейзаж с отшельником" генуэзского мастера Алессандро Маньяско, написанный в соавторстве с Антонио Франческо Перуццини, впервые включен в постоянную экспозицию. Приобрели картину в собрание ГМИИ в 2011 году.Кроме того, среди работ: "Иосиф и жена Пентефрия" и "Святая Вероника" Гвидо Рени, "Любовь и пороки обезоруживают Правосудие" и "Мучение святого Лаврентия" Луки Джордано; "Смерть Софонисбы" Джамбаттисты Питтони, "Умножение хлебов" Строцци, говорится на странице музея во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220318/dizayn-1778686365.html
италия
рим
дрезден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779901972_0:347:934:1047_1920x0_80_0_0_f8910909c67e1476c50b31957ec5eedf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство, италия, рим, дрезден
20:01 24.03.2022
 
В Пушкинском музее обновили экспозицию итальянской живописи

ГМИИ представил обновленную экспозицию итальянской живописи XVII-XVIII веков

© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в зале на втором этаже открылась обновленная экспозиция шедевров итальянской живописи XVII-XVIII веков, включающая 34 картины и 2 скульптуры, сообщает пресс-служба учреждения.
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
1 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
2 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
3 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
1 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
2 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
3 из 3
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Впервые посетители смогут увидеть вместе шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Каналетто, которые относятся к сериям "Виды Дрездена и Пирны" и "Виды Рима". Также в экспозиции появились все хранящиеся в музее работы Джованни Паоло Паннини, творившего в XVIII веке в Риме.
В залы вернулось и не выставлявшееся более 20 лет полотно "Карнавал" Джузеппе Бонито. Этот неаполитанский художник XVIII века стал известен благодаря картинам на жанровые сюжеты.
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
1 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
2 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
1 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
2 из 2
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Кроме того, "Пейзаж с отшельником" генуэзского мастера Алессандро Маньяско, написанный в соавторстве с Антонио Франческо Перуццини, впервые включен в постоянную экспозицию. Приобрели картину в собрание ГМИИ в 2011 году.
Кроме того, среди работ: "Иосиф и жена Пентефрия" и "Святая Вероника" Гвидо Рени, "Любовь и пороки обезоруживают Правосудие" и "Мучение святого Лаврентия" Луки Джордано; "Смерть Софонисбы" Джамбаттисты Питтони, "Умножение хлебов" Строцци, говорится на странице музея во "ВКонтакте".
Светильник декоративный Космос, 1982
18 марта, 10:42Культура
В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна
 
КультураНовости культурыВыставкиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаИскусствоИталияРимДрезден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала