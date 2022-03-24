https://ria.ru/20220324/proverki-1779826617.html

МВД отменило плановые проверки бизнеса

МВД отменило плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 24.03.2022

МВД отменило плановые проверки бизнеса

МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:20

2022-03-24T12:20

2022-03-24T12:45

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр горовой

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.Такое поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой по итогам совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций.Отмечается, что такое решение приняли по поручению руководства страны для минимизации административного давления на малый и средний бизнес.Все другие проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.Как заявил 16 марта Владимир Путин на совещании с правительством, Россия должна ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.Западные страны после начала специальной операции российских войск по демилитаризации Украины ввели несколько раундов новых санкций. Под ограничения попали, в частности, операции с суверенным госдолгом, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, США прекратили импорт энергоресурсов из России, многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности и закрытии производств.Как заявил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/adminnagruzka-1779663721.html

https://ria.ru/20220322/biznes-1779537105.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр горовой