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МВД отменило плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 24.03.2022
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МВД отменило плановые проверки бизнеса
МВД отменило плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 24.03.2022
МВД отменило плановые проверки бизнеса
МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:20
2022-03-24T12:45
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр горовой
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.Такое поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой по итогам совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций.Отмечается, что такое решение приняли по поручению руководства страны для минимизации административного давления на малый и средний бизнес.Все другие проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.Как заявил 16 марта Владимир Путин на совещании с правительством, Россия должна ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.Западные страны после начала специальной операции российских войск по демилитаризации Украины ввели несколько раундов новых санкций. Под ограничения попали, в частности, операции с суверенным госдолгом, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, США прекратили импорт энергоресурсов из России, многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности и закрытии производств.Как заявил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220323/adminnagruzka-1779663721.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр горовой
12:20 24.03.2022 (обновлено: 12:45 24.03.2022)
 
МВД отменило плановые проверки бизнеса

МВД отменило плановые проверки бизнеса, кроме связанных с безопасностью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.
Такое поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой по итогам совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций.
"Первый заместитель министра <...> дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности", — уточнили в пресс-центре.
Отмечается, что такое решение приняли по поручению руководства страны для минимизации административного давления на малый и средний бизнес.
Все другие проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.
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Как заявил 16 марта Владимир Путин на совещании с правительством, Россия должна ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.
Западные страны после начала специальной операции российских войск по демилитаризации Украины ввели несколько раундов новых санкций. Под ограничения попали, в частности, операции с суверенным госдолгом, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, США прекратили импорт энергоресурсов из России, многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности и закрытии производств.
Как заявил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр Горовой
 
 
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