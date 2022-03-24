12:20 24.03.2022 (обновлено: 12:45 24.03.2022)
МВД отменило плановые проверки бизнеса
МВД отменило плановые проверки бизнеса, кроме связанных с безопасностью
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.
Такое поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой по итогам совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций.
"Первый заместитель министра <...> дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности", — уточнили в пресс-центре.
Отмечается, что такое решение приняли по поручению руководства страны для минимизации административного давления на малый и средний бизнес.
Все другие проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.
Как заявил 16 марта Владимир Путин на совещании с правительством, Россия должна ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.
Западные страны после начала специальной операции российских войск по демилитаризации Украины ввели несколько раундов новых санкций. Под ограничения попали, в частности, операции с суверенным госдолгом, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, США прекратили импорт энергоресурсов из России, многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности и закрытии производств.
Как заявил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.