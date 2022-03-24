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Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения

Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения - РИА Новости, 24.03.2022

Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения

России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:04

2022-03-24T14:04

2022-03-24T14:04

владимир мединский

москва

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

образование

история

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."Нам нужна мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения. Довести до каждого преподавателя, работника культуры, до каждого музейщика, кинопродюсера, режиссера: все, другое время, другая эпоха", - сказал Мединский в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению."Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - подчеркнул Мединский.

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Владимир Лаврентьев

владимир мединский, москва, россия, российское военно-историческое общество (рвио), общество, образование, история