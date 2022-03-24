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Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения - РИА Новости, 24.03.2022
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Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения
России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:04
2022-03-24T14:04
владимир мединский
москва
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
образование
история
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."Нам нужна мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения. Довести до каждого преподавателя, работника культуры, до каждого музейщика, кинопродюсера, режиссера: все, другое время, другая эпоха", - сказал Мединский в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению."Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - подчеркнул Мединский.
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владимир мединский, москва, россия, российское военно-историческое общество (рвио), общество, образование, история
14:04 24.03.2022
 
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения

Председатель РВИО Мединский: России нужна мобилизация в сфере исторического просвещения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента России Владимир Мединский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Нам нужна мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения. Довести до каждого преподавателя, работника культуры, до каждого музейщика, кинопродюсера, режиссера: все, другое время, другая эпоха", - сказал Мединский в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
"Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - подчеркнул Мединский.
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 14:00Культура
Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач
 
Владимир МединскийМоскваРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ОбществоОбразованиеистория
 
 
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