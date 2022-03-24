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Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения
России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:04
2022-03-24T14:04
2022-03-24T14:04
владимир мединский
москва
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
образование
история
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в текущей ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении для отражения информационной агрессии со стороны Запада, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."Нам нужна мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения. Довести до каждого преподавателя, работника культуры, до каждого музейщика, кинопродюсера, режиссера: все, другое время, другая эпоха", - сказал Мединский в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению."Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - подчеркнул Мединский.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, москва, россия, российское военно-историческое общество (рвио), общество, образование, история
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения
Председатель РВИО Мединский: России нужна мобилизация в сфере исторического просвещения