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Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря - РИА Новости, 24.03.2022
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Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря
Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря - РИА Новости, 24.03.2022
Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря
Прокуратура Чукотки проводит проверку в связи с отсутствием в аптеках Анадыря и поселка Угольные Копи жизненного важного препарата гормонов щитовидной железы,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:00
2022-03-24T13:42
здоровье - общество
чукотский автономный округ
анадырь
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Прокуратура Чукотки проводит проверку в связи с отсутствием в аптеках Анадыря и поселка Угольные Копи жизненного важного препарата гормонов щитовидной железы, сообщает надзорное ведомство.В четверг в Telegram-канале "Доска позора Чукотки" опубликовано сообщение местной жительницы о том, что, обойдя все аптеки Анадыря и позвонив в аптеку соседнего поселка Угольные Копи, она не нашла там препарата "Эутирокс" (действующее вещество "Л-тироксин"). Женщина отметила, что месяц назад в аптеках ее уверяли, что запасы достаточные и скупать лекарства не надо."По поручению и.о. прокурора округа Елены Серегиной прокуратурой округа организована проверка по сообщению в одной из социальных сетей об отсутствии в аптеках Анадыря и поселка городского типа Угольные Копи лекарственных средств для лечения заболеваний щитовидной железы", - говорится в сообщении.Информация направлена в департамент здравоохранения Чукотского автономного округа для установления наличия необходимого запаса этих лекарств и закупки препарата."Ранее органами прокуратуры округа выявлено отсутствие в аптечных пунктах ООО "Чукотфармация" семи населенных пунктов региона лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств", - отмечает ведомство.По данным прокуратуры, в ряде аптечных пунктов этих препаратов нет долгое время, в том числе из-за отсутствия материально-ответственных лиц и бездействия работников аптечных пунктов – они не формируют соответствующие заявки на закупку и поставку.Генеральному директору ООО "Чукотфармация" и начальнику департамента здравоохранения округа внесены представления.Также об отсутствии в аптеках "Л-тироксина" и "Эутирокса" сообщали в минздраве Приморья. Глава министерства Анастасия Худченко в среду отмечала, что препарат пропал из продажи из-за ажиотажного спроса. Аналогов ему нет. Компании-производители не отказывают в поставке этого препарата, они согласны и дальше завозить лекарство. Поставки ожидаются в течение двух недель.
https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779692957.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/lekarstva-1776812341.html
чукотский автономный округ
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здоровье - общество, чукотский автономный округ, анадырь, россия
13:00 24.03.2022 (обновлено: 13:42 24.03.2022)
 
Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря

Прокуратура Чукотки выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря и Угольных Копей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт за работой в одной из аптек города
Фармацевт за работой в одной из аптек города - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Фармацевт за работой в одной из аптек города
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Прокуратура Чукотки проводит проверку в связи с отсутствием в аптеках Анадыря и поселка Угольные Копи жизненного важного препарата гормонов щитовидной железы, сообщает надзорное ведомство.
В четверг в Telegram-канале "Доска позора Чукотки" опубликовано сообщение местной жительницы о том, что, обойдя все аптеки Анадыря и позвонив в аптеку соседнего поселка Угольные Копи, она не нашла там препарата "Эутирокс" (действующее вещество "Л-тироксин"). Женщина отметила, что месяц назад в аптеках ее уверяли, что запасы достаточные и скупать лекарства не надо.
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"По поручению и.о. прокурора округа Елены Серегиной прокуратурой округа организована проверка по сообщению в одной из социальных сетей об отсутствии в аптеках Анадыря и поселка городского типа Угольные Копи лекарственных средств для лечения заболеваний щитовидной железы", - говорится в сообщении.
Информация направлена в департамент здравоохранения Чукотского автономного округа для установления наличия необходимого запаса этих лекарств и закупки препарата.
"Ранее органами прокуратуры округа выявлено отсутствие в аптечных пунктах ООО "Чукотфармация" семи населенных пунктов региона лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств", - отмечает ведомство.
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По данным прокуратуры, в ряде аптечных пунктов этих препаратов нет долгое время, в том числе из-за отсутствия материально-ответственных лиц и бездействия работников аптечных пунктов – они не формируют соответствующие заявки на закупку и поставку.
Генеральному директору ООО "Чукотфармация" и начальнику департамента здравоохранения округа внесены представления.
Также об отсутствии в аптеках "Л-тироксина" и "Эутирокса" сообщали в минздраве Приморья. Глава министерства Анастасия Худченко в среду отмечала, что препарат пропал из продажи из-за ажиотажного спроса. Аналогов ему нет. Компании-производители не отказывают в поставке этого препарата, они согласны и дальше завозить лекарство. Поставки ожидаются в течение двух недель.
 
Здоровье - ОбществоЧукотский автономный округАнадырьРоссия
 
 
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