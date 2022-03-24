https://ria.ru/20220324/preparat-1779837986.html

Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря

Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря - РИА Новости, 24.03.2022

Прокуратура выяснит, почему "Л-тироксин" пропал из аптек Анадыря

Прокуратура Чукотки проводит проверку в связи с отсутствием в аптеках Анадыря и поселка Угольные Копи жизненного важного препарата гормонов щитовидной железы,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:00

2022-03-24T13:00

2022-03-24T13:42

здоровье - общество

чукотский автономный округ

анадырь

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Прокуратура Чукотки проводит проверку в связи с отсутствием в аптеках Анадыря и поселка Угольные Копи жизненного важного препарата гормонов щитовидной железы, сообщает надзорное ведомство.В четверг в Telegram-канале "Доска позора Чукотки" опубликовано сообщение местной жительницы о том, что, обойдя все аптеки Анадыря и позвонив в аптеку соседнего поселка Угольные Копи, она не нашла там препарата "Эутирокс" (действующее вещество "Л-тироксин"). Женщина отметила, что месяц назад в аптеках ее уверяли, что запасы достаточные и скупать лекарства не надо."По поручению и.о. прокурора округа Елены Серегиной прокуратурой округа организована проверка по сообщению в одной из социальных сетей об отсутствии в аптеках Анадыря и поселка городского типа Угольные Копи лекарственных средств для лечения заболеваний щитовидной железы", - говорится в сообщении.Информация направлена в департамент здравоохранения Чукотского автономного округа для установления наличия необходимого запаса этих лекарств и закупки препарата."Ранее органами прокуратуры округа выявлено отсутствие в аптечных пунктах ООО "Чукотфармация" семи населенных пунктов региона лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств", - отмечает ведомство.По данным прокуратуры, в ряде аптечных пунктов этих препаратов нет долгое время, в том числе из-за отсутствия материально-ответственных лиц и бездействия работников аптечных пунктов – они не формируют соответствующие заявки на закупку и поставку.Генеральному директору ООО "Чукотфармация" и начальнику департамента здравоохранения округа внесены представления.Также об отсутствии в аптеках "Л-тироксина" и "Эутирокса" сообщали в минздраве Приморья. Глава министерства Анастасия Худченко в среду отмечала, что препарат пропал из продажи из-за ажиотажного спроса. Аналогов ему нет. Компании-производители не отказывают в поставке этого препарата, они согласны и дальше завозить лекарство. Поставки ожидаются в течение двух недель.

https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779692957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/lekarstva-1776812341.html

чукотский автономный округ

анадырь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

здоровье - общество, чукотский автономный округ, анадырь, россия