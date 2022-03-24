https://ria.ru/20220324/prava-1779826254.html
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР
Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:18
2022-03-24T12:18
2022-03-24T13:31
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_6cd70cffa7295231070b6449ccd91c1a.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой.Ранее в марте Центробанк указывал, что граждане ДНР и ЛНР могут обращаться в российские банки и страховые компании, предъявляя паспорт республик. Если документ, удостоверяющий личность, просрочен, то услугу все равно окажут, но после получения нового паспорта нужно будет обновить данные.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220317/diplom-1778587573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_542bfc67fcf80e28e80af73dee5e2bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:18 24.03.2022 (обновлено: 13:31 24.03.2022)
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР
Документы граждан ДНР и ЛНР, включая права, будут признаны на всей территории России
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-центра министерства.
Ранее в марте Центробанк указывал, что граждане ДНР и ЛНР могут обращаться в российские банки и страховые компании, предъявляя паспорт республик. Если документ, удостоверяющий личность, просрочен, то услугу все равно окажут, но после получения нового паспорта нужно будет обновить данные.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
.
Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.