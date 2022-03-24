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В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/prava-1779826254.html
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР
Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:18
2022-03-24T13:31
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
общество
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой.Ранее в марте Центробанк указывал, что граждане ДНР и ЛНР могут обращаться в российские банки и страховые компании, предъявляя паспорт республик. Если документ, удостоверяющий личность, просрочен, то услугу все равно окажут, но после получения нового паспорта нужно будет обновить данные.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:18 24.03.2022 (обновлено: 13:31 24.03.2022)
 
В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР

Документы граждан ДНР и ЛНР, включая права, будут признаны на всей территории России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой.

"Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-центра министерства.

Ранее в марте Центробанк указывал, что граждане ДНР и ЛНР могут обращаться в российские банки и страховые компании, предъявляя паспорт республик. Если документ, удостоверяющий личность, просрочен, то услугу все равно окажут, но после получения нового паспорта нужно будет обновить данные.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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