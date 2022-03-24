https://ria.ru/20220324/prava-1779826254.html

В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР

В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022

В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР

Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:18

2022-03-24T12:18

2022-03-24T13:31

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россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские власти признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик, заявил на совещании в МВД первый замглавы ведомства Александр Горовой.Ранее в марте Центробанк указывал, что граждане ДНР и ЛНР могут обращаться в российские банки и страховые компании, предъявляя паспорт республик. Если документ, удостоверяющий личность, просрочен, то услугу все равно окажут, но после получения нового паспорта нужно будет обновить данные.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)