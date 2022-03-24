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Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам - РИА Новости, 24.03.2022
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Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам
Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам - РИА Новости, 24.03.2022
Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:06
2022-03-24T20:23
в мире
великобритания
украина
мвд великобритании
министерство обороны великобритании
бен уоллес
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.Один из пранкеров, представившись Шмыгалем, поинтересовался у Пател, не будут ли англичане бояться "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".Однако "Шмыгаль" перебил ее и уточнил, что речь идет именно о тех людях, "которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов"."Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их", — сказал пранкер."Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — улыбаясь, ответила ему Пател.В титрах к опубликованному видеоразговору уточняется, что он состоялся 15 марта, полное видео беседы пранкеры обещают опубликовать в ближайшие дни.Ранее Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения страной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.
https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html
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в мире, великобритания, украина, мвд великобритании, министерство обороны великобритании, бен уоллес
20:06 24.03.2022 (обновлено: 20:23 24.03.2022)
 
Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам

Глава МВД Британии Пател заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам с Украины

© AFP 2022 / Anatoliy BoykoЧлены националистического батальона Азов в Мариуполе
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / Anatoliy Boyko
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.
Один из пранкеров, представившись Шмыгалем, поинтересовался у Пател, не будут ли англичане бояться "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".

"Вы абсолютно правы. Я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера, чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев", — ответила министр внутренних дел.

Однако "Шмыгаль" перебил ее и уточнил, что речь идет именно о тех людях, "которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов".
"Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их", — сказал пранкер.
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"Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — улыбаясь, ответила ему Пател.
В титрах к опубликованному видеоразговору уточняется, что он состоялся 15 марта, полное видео беседы пранкеры обещают опубликовать в ближайшие дни.
Ранее Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения страной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.
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В миреВеликобританияУкраинаМВД ВеликобританииМинистерство обороны ВеликобританииБен Уоллес
 
 
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