https://ria.ru/20220324/prank-1779936160.html

Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам

Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам - РИА Новости, 24.03.2022

Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам

Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:06

2022-03-24T20:06

2022-03-24T20:23

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.Один из пранкеров, представившись Шмыгалем, поинтересовался у Пател, не будут ли англичане бояться "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".Однако "Шмыгаль" перебил ее и уточнил, что речь идет именно о тех людях, "которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов"."Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их", — сказал пранкер."Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — улыбаясь, ответила ему Пател.В титрах к опубликованному видеоразговору уточняется, что он состоялся 15 марта, полное видео беседы пранкеры обещают опубликовать в ближайшие дни.Ранее Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения страной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.

https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, украина, мвд великобритании, министерство обороны великобритании, бен уоллес