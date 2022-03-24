https://ria.ru/20220324/postpredstvo-1779896372.html

МИД закроет постпредство России при Совете Европы

МИД закроет постпредство России при Совете Европы - РИА Новости, 24.03.2022

МИД закроет постпредство России при Совете Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с выходом Москвы из Совета Европы российское постпредство при организации в Страсбурге... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:01

2022-03-24T17:01

2022-03-24T17:15

совет европы

в мире

россия

парламентская ассамблея совета европы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с выходом Москвы из Совета Европы российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу."В связи с выходом России из Совета Европы постоянное представительство России в Страсбурге прекратит свою работу. Конкретные сроки модальности формы подлежат дальнейшему согласованию", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Она напомнила о положениях Венской конвенции и дипломатических сношениях 1961, согласно которой страна пребывания должна "оказать необходимое содействие нашему диппредставительству, в том числе в вопросах обеспечения безопасности его сотрудников, членов их семьей, помещений и имущества".Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет европы, в мире, россия, парламентская ассамблея совета европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова