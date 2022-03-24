17:01 24.03.2022 (обновлено: 17:15 24.03.2022)
МИД закроет постпредство России при Совете Европы
МИД объявил о закрытии постпредства России при Совете Европы из-за выхода из организации
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с выходом Москвы из Совета Европы российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу.
"В связи с выходом России из Совета Европы постоянное представительство России в Страсбурге прекратит свою работу. Конкретные сроки модальности формы подлежат дальнейшему согласованию", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Она напомнила о положениях Венской конвенции и дипломатических сношениях 1961, согласно которой страна пребывания должна "оказать необходимое содействие нашему диппредставительству, в том числе в вопросах обеспечения безопасности его сотрудников, членов их семьей, помещений и имущества".
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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