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МИД закроет постпредство России при Совете Европы - РИА Новости, 24.03.2022
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МИД закроет постпредство России при Совете Европы
МИД закроет постпредство России при Совете Европы - РИА Новости, 24.03.2022
МИД закроет постпредство России при Совете Европы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с выходом Москвы из Совета Европы российское постпредство при организации в Страсбурге... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:01
2022-03-24T17:15
совет европы
в мире
россия
парламентская ассамблея совета европы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с выходом Москвы из Совета Европы российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу."В связи с выходом России из Совета Европы постоянное представительство России в Страсбурге прекратит свою работу. Конкретные сроки модальности формы подлежат дальнейшему согласованию", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Она напомнила о положениях Венской конвенции и дипломатических сношениях 1961, согласно которой страна пребывания должна "оказать необходимое содействие нашему диппредставительству, в том числе в вопросах обеспечения безопасности его сотрудников, членов их семьей, помещений и имущества".Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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совет европы, в мире, россия, парламентская ассамблея совета европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:01 24.03.2022 (обновлено: 17:15 24.03.2022)
 
МИД закроет постпредство России при Совете Европы

МИД объявил о закрытии постпредства России при Совете Европы из-за выхода из организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с выходом Москвы из Совета Европы российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу.
"В связи с выходом России из Совета Европы постоянное представительство России в Страсбурге прекратит свою работу. Конкретные сроки модальности формы подлежат дальнейшему согласованию", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Она напомнила о положениях Венской конвенции и дипломатических сношениях 1961, согласно которой страна пребывания должна "оказать необходимое содействие нашему диппредставительству, в том числе в вопросах обеспечения безопасности его сотрудников, членов их семьей, помещений и имущества".
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 12:14
Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"
 
Совет ЕвропыВ миреРоссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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