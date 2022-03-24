https://ria.ru/20220324/postnord-1779927119.html
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.03.2022
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию
Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:01
2022-03-24T19:01
2022-03-24T19:01
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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран."С сегодняшнего дня, с 24 марта 2022 года, PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них", - говорится в заявлении компании.PostNord приняла такое решение в связи санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. В компании пояснили, что указанная мера будет действовать до тех пор, пока не будет создана система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в РФ и Белоруссию, или пока санкции не будут отменены.Сообщается, что ранее PostNord прекратила все коммерческие логистические связи с двумя странами.
https://ria.ru/20220324/pochta-1779818925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белоруссия, россия, швеция, евросоюз, в мире
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию
Шведская компания Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию и из них