https://ria.ru/20220324/postnord-1779927119.html

Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию

Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.03.2022

Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию

Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:01

2022-03-24T19:01

2022-03-24T19:01

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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран."С сегодняшнего дня, с 24 марта 2022 года, PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них", - говорится в заявлении компании.PostNord приняла такое решение в связи санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. В компании пояснили, что указанная мера будет действовать до тех пор, пока не будет создана система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в РФ и Белоруссию, или пока санкции не будут отменены.Сообщается, что ранее PostNord прекратила все коммерческие логистические связи с двумя странами.

https://ria.ru/20220324/pochta-1779818925.html

https://ria.ru/20220305/pochta-1776807278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, белоруссия, россия, швеция, евросоюз, в мире