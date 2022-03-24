Рейтинг@Mail.ru
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/postnord-1779927119.html
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.03.2022
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию
Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:01
2022-03-24T19:01
экономика
белоруссия
россия
швеция
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg
ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран."С сегодняшнего дня, с 24 марта 2022 года, PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них", - говорится в заявлении компании.PostNord приняла такое решение в связи санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. В компании пояснили, что указанная мера будет действовать до тех пор, пока не будет создана система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в РФ и Белоруссию, или пока санкции не будут отменены.Сообщается, что ранее PostNord прекратила все коммерческие логистические связи с двумя странами.
https://ria.ru/20220324/pochta-1779818925.html
https://ria.ru/20220305/pochta-1776807278.html
белоруссия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a69c19a572a745b585db890d88476b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, швеция, евросоюз, в мире
19:01 24.03.2022
 
Шведская Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию

Шведская компания Postnord прекратила доставку почты в Россию и Белоруссию и из них

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги на территории посольства Швеции в Москве
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord временно прекращает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран.
"С сегодняшнего дня, с 24 марта 2022 года, PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них", - говорится в заявлении компании.
Отделение Укрпочты - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:56
"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза
PostNord приняла такое решение в связи санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. В компании пояснили, что указанная мера будет действовать до тех пор, пока не будет создана система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в РФ и Белоруссию, или пока санкции не будут отменены.
Сообщается, что ранее PostNord прекратила все коммерческие логистические связи с двумя странами.
Сотрудница раскладывает посылки в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:10
"Почта России" начнет прием на работу беженцев
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияШвецияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала