https://ria.ru/20220324/pomosch-1779953202.html

Россия передала на Украину, в ДНР и ЛНР почти пять тысяч тонн гумпомощи

Россия передала на Украину, в ДНР и ЛНР почти пять тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 24.03.2022

Россия передала на Украину, в ДНР и ЛНР почти пять тысяч тонн гумпомощи

Почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов доставлены Россией на Украину, в Донецкую и ЛУганскую народные республики со 2 марта, сообщил в среду на брифинге... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:51

2022-03-24T21:51

2022-03-24T21:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779736456_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_cd713132a0d1ec6d03a429087b32acdb.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов доставлены Россией на Украину, в Донецкую и ЛУганскую народные республики со 2 марта, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 4 933 тонны гуманитарных грузов, проведено 597 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 36 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", - сказал Мизинцев.Он отметил, что мирному населению за сутки передано 379 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.По его словам, сегодня проходят 20 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях, в ходе которых население получит 110 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.По словам Мизинцева, в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание. На пунктах пропуска достаточное количество автобусов."Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр