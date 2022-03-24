https://ria.ru/20220324/pomosch-1779934053.html

Около 2000 белгородцев получат до ста тысяч рублей помощи от облдумы

Около 2000 белгородцев получат до ста тысяч рублей помощи от облдумы - РИА Новости, 24.03.2022

Около 2000 белгородцев получат до ста тысяч рублей помощи от облдумы

Депутаты Белгородской областной думы окажут финансовую помощь в размере до 100 тысяч рублей жителям региона, оказавшимся в тяжелой ситуации, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:46

2022-03-24T19:46

2022-03-24T19:46

белгородская область

общество

ольга павлова

елена бондаренко

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы окажут финансовую помощь в размере до 100 тысяч рублей жителям региона, оказавшимся в тяжелой ситуации, сообщает в четверг заксобрание.Закон "О дополнительных мерах поддержки граждан на территории Белгородской области" принят в четверг, 24 марта, на заседании облдумы. Он вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.Согласно закону, каждый парламентарий сможет финансово помочь тем людям, кто обратился к нему в ходе приема. Средства выделят из областного бюджета. На дополнительную поддержку граждан направят 100 миллионов рублей."Закон предполагает предоставление дополнительных мер поддержки гражданам, постоянно проживающим на территории области, в виде единовременной денежной выплаты... Полномочия по предоставлению выплаты будет осуществлять министерство социальной защиты населения региона, а полномочия по организации её предоставления – органы местного самоуправления", – рассказала спикер областной думы Ольга Павлова.По ее словам, для получения выплаты гражданину необходимо обратиться на личном приеме к депутату с определенным заявлением."Депутат это заявление направляет в уполномоченный орган, и комиссия по результатам рассмотрения заявления и документов голосует и принимает решение о предоставлении выплаты. Размер выплаты не должен превышать 100 тысяч рублей в год. Общий объём финансовых средств, заложенных на эту статью расходов, по области составляет 100 миллионов рублей", - пояснила Павлова.Первый заместитель председателя думы Елена Бондаренко ранее назвала принятие нового нормативного правового акта историческим событием для заксобрания. По ее словам, он может получить негласное название "депутатские 100 миллионов".В основе документа – практика из опыта работы депутатов. К парламентариям на прием очень часто обращаются с просьбами и проблемами, где решением должна стать финансовая поддержка. Теперь возможностей помочь будет больше. На единовременную денежную выплату смогут рассчитывать граждане или семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Получить ее можно будет не чаще одного раза в год в размере, не превышающем 100 тысяч рублей на человека.Помощь можно получить на лечение, покупку лекарств, школьных принадлежностей, компьютеров, бытовой техники (холодильник, плита, газовый котел), строительных материалов, зубопротезирование, компенсацию утраты имущества из-за пожара, затопления, стихийных бедствий, оплату ритуальных услуг."Мы долго обсуждали этот законопроект, и я очень рада, что та идея, которая у нас родилась ещё в начале прошлого года, наконец-то реализована, и мы сможем помочь не менее 2 тысячам жителям, то есть каждый из вас может оказать такую поддержку", - подытожила, обращаясь к депутатам, Павлова.

https://ria.ru/20220324/svyaz-1779932796.html

https://ria.ru/20220324/lgoty-1779919913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, ольга павлова, елена бондаренко, белгородская область, россия