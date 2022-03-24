https://ria.ru/20220324/pomosch-1779771588.html

Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды

Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды - РИА Новости, 24.03.2022

Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды

Великобритания поставит Украине 6 тысяч ракет, а также выделит 25 миллионов фунтов на военные нужды, сообщила пресс-служба британского премьера. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:48

2022-03-24T01:48

2022-03-24T01:49

в мире

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россия

вооруженные силы рф

лондон

великобритания

украина

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ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Великобритания поставит Украине 6 тысяч ракет, а также выделит 25 миллионов фунтов на военные нужды, сообщила пресс-служба британского премьера.Ожидается, что на предстоящей встрече в Брюсселе лидеры обсудят долгосрочную военную, дипломатическую помощь Украине и усиление мер против России."Премьер-министр выскажет свое намерение работать с партнерами над укреплением оборонных возможностей Украины, включая дальнобойное наведение и разведку, так как украинский народ сталкивается с неспровоцированным вторжением", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России

https://ria.ru/20220324/gazprom-1779768824.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

россия

лондон

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон, великобритания, украина