01:48 24.03.2022 (обновлено: 01:49 24.03.2022)
Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды
Даунинг-стрит: Киев получит шесть тысяч ракет и 25 миллионов фунтов на военные нужды
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Великобритания поставит Украине 6 тысяч ракет, а также выделит 25 миллионов фунтов на военные нужды, сообщила пресс-служба британского премьера.
"Премьер-министр сегодня на встречах НАТО и G7 объявит о новом большом пакете поддержки Украине… Объявленные меры включают в себя 25 миллионов фунтов для армии Украины, а также 6 тысяч ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем", — говорится в сообщении.
"Премьер-министр выскажет свое намерение работать с партнерами над укреплением оборонных возможностей Украины, включая дальнобойное наведение и разведку, так как украинский народ сталкивается с неспровоцированным вторжением", — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вчера, 08:00Запад вспомнил свое пиратское прошлое