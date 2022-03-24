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Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды - РИА Новости, 24.03.2022
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Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды
Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды - РИА Новости, 24.03.2022
Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды
Великобритания поставит Украине 6 тысяч ракет, а также выделит 25 миллионов фунтов на военные нужды, сообщила пресс-служба британского премьера. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T01:48
2022-03-24T01:49
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Великобритания поставит Украине 6 тысяч ракет, а также выделит 25 миллионов фунтов на военные нужды, сообщила пресс-служба британского премьера.Ожидается, что на предстоящей встрече в Брюсселе лидеры обсудят долгосрочную военную, дипломатическую помощь Украине и усиление мер против России."Премьер-министр выскажет свое намерение работать с партнерами над укреплением оборонных возможностей Украины, включая дальнобойное наведение и разведку, так как украинский народ сталкивается с неспровоцированным вторжением", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон, великобритания, украина
01:48 24.03.2022 (обновлено: 01:49 24.03.2022)
 
Британия предоставит Украине 25 миллионов фунтов на военные нужды

Даунинг-стрит: Киев получит шесть тысяч ракет и 25 миллионов фунтов на военные нужды

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 мар РИА Новости. Великобритания поставит Украине 6 тысяч ракет, а также выделит 25 миллионов фунтов на военные нужды, сообщила пресс-служба британского премьера.

"Премьер-министр сегодня на встречах НАТО и G7 объявит о новом большом пакете поддержки Украине… Объявленные меры включают в себя 25 миллионов фунтов для армии Украины, а также 6 тысяч ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем", — говорится в сообщении.

Ожидается, что на предстоящей встрече в Брюсселе лидеры обсудят долгосрочную военную, дипломатическую помощь Украине и усиление мер против России.
"Премьер-министр выскажет свое намерение работать с партнерами над укреплением оборонных возможностей Украины, включая дальнобойное наведение и разведку, так как украинский народ сталкивается с неспровоцированным вторжением", — говорится в сообщении.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
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