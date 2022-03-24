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Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
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Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО
Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:43
2022-03-24T19:51
в мире
польша
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации.Он добавил, что Польша в настоящее время "старается организовать гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Украине, а также помощь в виде оборонительного вооружения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, польша, украина, нато
19:43 24.03.2022 (обновлено: 19:51 24.03.2022)
 
Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО

Премьер Польши Моравецкий предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации.
"Я скажу здесь о необходимости гуманитарной миссии НАТО или других гуманитарных и международных организаций", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что Польша в настоящее время "старается организовать гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Украине, а также помощь в виде оборонительного вооружения".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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