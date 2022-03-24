https://ria.ru/20220324/polsha-1779933681.html

Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО

Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:43

2022-03-24T19:43

2022-03-24T19:51

в мире

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации.Он добавил, что Польша в настоящее время "старается организовать гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Украине, а также помощь в виде оборонительного вооружения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/oon-1779919281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, украина, нато