https://ria.ru/20220324/polsha-1779833666.html

Моравецкий заявил о трудных временах в экономике Польши

Моравецкий заявил о трудных временах в экономике Польши - РИА Новости, 24.03.2022

Моравецкий заявил о трудных временах в экономике Польши

В экономике Польши наступили трудные времена, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в четверг в Варшаве. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:46

2022-03-24T12:46

2022-03-24T15:24

в мире

польша

матеуш моравецкий

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. В экономике Польши наступили трудные времена, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в четверг в Варшаве."Эти санкции (против Российской Федерации. — Прим. ред.) также имеют влияние на Европу. Об этом надо сказать очень открыто. Это влияние одновременно плохо отражается на кошельках обычных граждан во всей Европе и также в Польше", — сказал Моравецкий. "Мы сильно надавливаем на Европу в части санкций в области нефти и газа. И мы видим, что делается на рынках нефти и газа во всем мире. Цены очень сильно растут. Это означает, что кошельки поляков и других граждан Европы худеют", — добавил он.Польский премьер отметил, что Россия и Украина являются крупными экспортерами продовольствия. "Россия и Украина являются очень серьезными экспортерами продуктов питания, зерна, пшеницы на Ближний Восток, а также на рынки Европы", — заявил он, добавив, что это означает, что ситуация отражается и на росте цен на продовольствие.По его словам, пандемия и ситуация на Украине "серьезно влияют на нашу экономику". "Можно честно сказать, что это сложные времена, а могут наступить еще более сложные", — заключил Моравецкий.Ряд стран Запада ввели новые санкции против Российской Федерации из-за Украины. Часть компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в России. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.Позже президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

https://ria.ru/20220320/ministr-1779085974.html

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Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции в отношении россии, россия