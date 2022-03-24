https://ria.ru/20220324/politizatsiya-1779770463.html

Небензя призвал западных коллег не политизировать гуманитарную тематику

Небензя призвал западных коллег не политизировать гуманитарную тематику - РИА Новости, 24.03.2022

Небензя призвал западных коллег не политизировать гуманитарную тематику

Россия призывает западных партнеров в СБ ООН не политизировать гуманитарную тематику, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:21

2022-03-24T01:21

2022-03-24T01:21

в мире

украина

оон

совет безопасности оон

василий небензя

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ООН, 24 мар — РИА Новости. Россия призывает западных партнеров в СБ ООН не политизировать гуманитарную тематику, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее за российский проект резолюции проголосовали лишь РФ и Китай, остальные члены СБ воздержались. Резолюция не была принята.Согласно не принятому сегодня проекту резолюции РФ, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью, отмечается в тексте.В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779769317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, оон, совет безопасности оон, василий небензя