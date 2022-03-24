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Воробьев уверен, что новая льготная ипотека поддержит спрос в Подмосковье
Воробьев уверен, что новая льготная ипотека поддержит спрос в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
Воробьев уверен, что новая льготная ипотека поддержит спрос в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что обновленные условия льготной ипотеки сможет обеспечить спрос на жилье в регионе. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:55
2022-03-24T17:55
2022-03-24T17:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
ипотека
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что обновленные условия льготной ипотеки сможет обеспечить спрос на жилье в регионе.В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел вторую встречу с руководителями строительных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона."Очень надеемся, что увеличение до 12 миллионов рублей суммы займа по фиксированной ставке ипотеки, а также сохранение семейной ипотеки позволят обеспечить спрос на жилье в Московской области", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.Он также отметил, что актуальным вопросом на сегодняшний день является контроль стоимости строительных материалов так как она напрямую влияет на себестоимость проектов.Президент России в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы льготной ипотеки на новостройки. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут с 7 до 12%. При этом условия по семейной и дальневосточной ипотеке решено сохранить без изменений.
https://ria.ru/20220324/stroitelstvo-1779883222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, ипотека
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что обновленные условия льготной ипотеки сможет обеспечить спрос на жилье в регионе.
В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел вторую встречу с руководителями строительных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
"Очень надеемся, что увеличение до 12 миллионов рублей суммы займа по фиксированной ставке ипотеки, а также сохранение семейной ипотеки позволят обеспечить спрос на жилье в Московской области", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.
Он также отметил, что актуальным вопросом на сегодняшний день является контроль стоимости строительных материалов так как она напрямую влияет на себестоимость проектов.
Президент России в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы льготной ипотеки на новостройки. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут с 7 до 12%. При этом условия по семейной и дальневосточной ипотеке решено сохранить без изменений.