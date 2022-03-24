https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779910899.html

Воробьев уверен, что новая льготная ипотека поддержит спрос в Подмосковье

Воробьев уверен, что новая льготная ипотека поддержит спрос в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022

Воробьев уверен, что новая льготная ипотека поддержит спрос в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что обновленные условия льготной ипотеки сможет обеспечить спрос на жилье в регионе. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:55

2022-03-24T17:55

2022-03-24T17:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

ипотека

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что обновленные условия льготной ипотеки сможет обеспечить спрос на жилье в регионе.В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел вторую встречу с руководителями строительных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона."Очень надеемся, что увеличение до 12 миллионов рублей суммы займа по фиксированной ставке ипотеки, а также сохранение семейной ипотеки позволят обеспечить спрос на жилье в Московской области", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.Он также отметил, что актуальным вопросом на сегодняшний день является контроль стоимости строительных материалов так как она напрямую влияет на себестоимость проектов.Президент России в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы льготной ипотеки на новостройки. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут с 7 до 12%. При этом условия по семейной и дальневосточной ипотеке решено сохранить без изменений.

https://ria.ru/20220324/stroitelstvo-1779883222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, ипотека