https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779826010.html

В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению

В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению - РИА Новости, 24.03.2022

В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению

Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:18

2022-03-24T12:18

2022-03-24T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

игорь брынцалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779818890_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_df76415cb7d066c9c64794781d75ddac.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер.В перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области, включен 21 вид экономической деятельности в сфере производства и сельского хозяйства, говорится в пояснительной записке."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов

https://ria.ru/20220323/khleb-1779694820.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов