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В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению - РИА Новости, 24.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779826010.html
В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению
В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению - РИА Новости, 24.03.2022
В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению
Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:18
2022-03-24T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер.В перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области, включен 21 вид экономической деятельности в сфере производства и сельского хозяйства, говорится в пояснительной записке."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов
12:18 24.03.2022
 

В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению

© Фото : Московская областная ДумаЗал заседаний Московской областной Думы
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Московская областная Дума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения
ограничительных мер.
В перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области, включен 21 вид экономической деятельности в сфере производства и сельского хозяйства, говорится в пояснительной записке.
Готовая продукция в хлебобулочном цехе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году
"Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
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