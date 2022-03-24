https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779826010.html
В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению
В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению - РИА Новости, 24.03.2022
В Подмосковье утвердили перечь видов деятельности по импортозамещению
Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:18
2022-03-24T12:18
2022-03-24T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московская областная дума утвердила перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер.В перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области, включен 21 вид экономической деятельности в сфере производства и сельского хозяйства, говорится в пояснительной записке."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов
https://ria.ru/20220323/khleb-1779694820.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов