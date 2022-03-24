https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779821723.html

Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки

Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки - РИА Новости, 24.03.2022

Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки

Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:03

2022-03-24T12:03

2022-03-24T12:37

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах."Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять", - сказал Егоров на брифинге в правительстве.

https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество