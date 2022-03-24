https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779821723.html
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки - РИА Новости, 24.03.2022
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки
Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:03
2022-03-24T12:03
2022-03-24T12:37
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах."Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять", - сказал Егоров на брифинге в правительстве.
https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
12:03 24.03.2022 (обновлено: 12:37 24.03.2022)
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки
Глава ФНС Егоров пообещал новые налоговые меры поддержки