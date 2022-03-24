Рейтинг@Mail.ru
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779821723.html
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки - РИА Новости, 24.03.2022
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки
Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:03
2022-03-24T12:37
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779810224_0:0:3386:1904_1920x0_80_0_0_9732a27c5508289f7347b5175c5a0fd1.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах."Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять", - сказал Егоров на брифинге в правительстве.
https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779810224_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1e7c10a3b31695516eca82a1a0402b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
12:03 24.03.2022 (обновлено: 12:37 24.03.2022)
 
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки

Глава ФНС Егоров пообещал новые налоговые меры поддержки

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время пресс-подхода в Доме правительства РФ
Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время пресс-подхода в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время пресс-подхода в Доме правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.
Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.
"Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять", - сказал Егоров на брифинге в правительстве.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:10
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
 
Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала