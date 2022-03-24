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В США призвали наказать Саудовскую Аравию за "поддержку России" - РИА Новости, 24.03.2022
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В США просят наказать Саудовскую Аравию
В США призвали наказать Саудовскую Аравию за "поддержку России" - РИА Новости, 24.03.2022
В США просят наказать Саудовскую Аравию
В Саудовской Аравии сделали выбор в пользу Москвы, а не Вашингтона, и за это США должны наказать страну, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:09
2022-03-24T15:30
в мире
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
госдума рф
саудовская аравия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии сделали выбор в пользу Москвы, а не Вашингтона, и за это США должны наказать страну, пишет Foreign Policy."Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны", — пишет издание.Как утверждает журнал, после "арабской весны" Саудовская Аравия начала укреплять отношения как с Россией, так и с Китаем. При этом США продолжали оказывать государству поддержку, особенно в сфере безопасности. Из-за этого, как считает FP, у саудитов сложилось ощущение, что партнерство нужно больше США, чем им."Такая точка зрения подталкивает к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем, поскольку он (наследный принц Мухаммед ибн Салман. — Прим. ред.) считает, что у американского правительства нет выбора и оно будет и дальше его поддерживать", — подчеркивает издание.FP отмечает, что дальнейшее укрепление связей между Россией и Саудовской Аравией станет большой потерей для США.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, госдума рф, саудовская аравия
11:09 24.03.2022 (обновлено: 15:30 24.03.2022)
 
В США призвали наказать Саудовскую Аравию за "поддержку России"

FP: президент США Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРоссийская и саудовская делегации во время саммита G20
Российская и саудовская делегации во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии сделали выбор в пользу Москвы, а не Вашингтона, и за это США должны наказать страну, пишет Foreign Policy.
"Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны", — пишет издание.
Как утверждает журнал, после "арабской весны" Саудовская Аравия начала укреплять отношения как с Россией, так и с Китаем. При этом США продолжали оказывать государству поддержку, особенно в сфере безопасности. Из-за этого, как считает FP, у саудитов сложилось ощущение, что партнерство нужно больше США, чем им.
"Такая точка зрения подталкивает к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем, поскольку он (наследный принц Мухаммед ибн Салман. — Прим. ред.) считает, что у американского правительства нет выбора и оно будет и дальше его поддерживать", — подчеркивает издание.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:00
Вашингтон перепутал "Cемерку" с "Двадцаткой"
FP отмечает, что дальнейшее укрепление связей между Россией и Саудовской Аравией станет большой потерей для США.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Нефтяной танкер в порту Рас-эль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 08:00
Арабские нефтяники готовы уничтожить США
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСаудовская Аравия
 
 
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