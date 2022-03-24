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"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза - РИА Новости, 24.03.2022
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"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза
"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза - РИА Новости, 24.03.2022
"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза
Генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что Россия якобы пытается обойти санкции Запада с помощью почтовых отправлений, в связи с чем... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:56
2022-03-24T11:56
россия
укрпочта
почта россии
украина
в мире
донбасс
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что Россия якобы пытается обойти санкции Запада с помощью почтовых отправлений, в связи с чем украинская госкомпания обратилась ко Всемирному почтовому союзу с просьбой исключить РФ из организации."Исключение России из Всемирного почтового союза очень важно", - сказал Смелянский в четверг в эфире телеканала "Украина 24", обвинив РФ в попытке якобы обойти санкции."Почта России" ранее сообщала, что посылку или письмо из России можно отправить во все страны, кроме Украины, так как почтовый обмен с "Укрпочтой" на текущий момент закрыт по инициативе украинской стороны.В остальном доставка отправлений "Почтой России" происходит в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу, при этом сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220311/pochta-1777703939.html
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россия, укрпочта, почта россии, украина, в мире, донбасс, санкции, санкции в отношении россии
11:56 24.03.2022
 
"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза

"Укрпочта" попросила Всемирный почтовый союз исключить из организации Россию

© Фото : @ukrposhta/InstagramОтделение "Укрпочты"
Отделение Укрпочты - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : @ukrposhta/Instagram
Отделение "Укрпочты"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что Россия якобы пытается обойти санкции Запада с помощью почтовых отправлений, в связи с чем украинская госкомпания обратилась ко Всемирному почтовому союзу с просьбой исключить РФ из организации.
"Исключение России из Всемирного почтового союза очень важно", - сказал Смелянский в четверг в эфире телеканала "Украина 24", обвинив РФ в попытке якобы обойти санкции.
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 16:56
"Почта России" не принимает письма и посылки на Украину
"Почта России" ранее сообщала, что посылку или письмо из России можно отправить во все страны, кроме Украины, так как почтовый обмен с "Укрпочтой" на текущий момент закрыт по инициативе украинской стороны.
В остальном доставка отправлений "Почтой России" происходит в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу, при этом сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Сотрудница раскладывает посылки в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:10
"Почта России" начнет прием на работу беженцев
 
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