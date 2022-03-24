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Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/plennye-1779906830.html
Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией
Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией
Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в четверг состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:39
2022-03-24T17:51
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в четверг состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10.По ее словам, также Киев передал России 11 гражданских российских моряков в обмен на 19 украинских моряков со спасательного судна "Сапфир".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html
россия
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украина
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россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ирина верещук, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:39 24.03.2022 (обновлено: 17:51 24.03.2022)
 
Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией

Вице-премьер Украины Верещук сообщила, что в четверг состоялся обмен пленными с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в четверг состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10.

"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", - написала Верещук в Telegram-канале.

По ее словам, также Киев передал России 11 гражданских российских моряков в обмен на 19 украинских моряков со спасательного судна "Сапфир".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаИрина ВерещукДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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