https://ria.ru/20220324/plennye-1779906830.html

Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией

Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией - РИА Новости, 24.03.2022

Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией

Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в четверг состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:39

2022-03-24T17:39

2022-03-24T17:51

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в четверг состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10.По ее словам, также Киев передал России 11 гражданских российских моряков в обмен на 19 украинских моряков со спасательного судна "Сапфир".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html

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Владимир Лаврентьев

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