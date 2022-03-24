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Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол - РИА Новости, 24.03.2022
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Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол
Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол - РИА Новости, 24.03.2022
Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол
Перу интересен опыт РФ в строительстве железных дорог и метро, эта та область, где у стран есть большой потенциал сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:01
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экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перу интересен опыт РФ в строительстве железных дорог и метро, эта та область, где у стран есть большой потенциал сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо."Большое будущее может иметь тема строительства железных дорог, тема метро, тех областей, где Россия является экспертом. Власти Перу сейчас заканчивают строительство второй линии метро, но планируют сделать еще шесть линий. Так что Россия может продемонстрировать свой интерес и свои возможности по этому вопросу. Поэтому я думаю, это та область, где у нас есть большой потенциал", - сказал дипломат.В 2021 году торговый оборот РФ и Перу увеличился в два раза и достиг 838 миллионов долларов, заявил посол. Экспорт из Перу увеличился на 60 миллионов долларов по сравнению с 2020 годом, а присутствие российских продуктов на рынке Перу увеличилось почти в три раза.
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экономика, россия, перу, в мире
10:01 24.03.2022
 
Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол

Посол в Москве: Перу интересен опыт России в строительстве железных дорог и метро

© Фото : Посольство Перу в Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Посольство Перу в Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перу интересен опыт РФ в строительстве железных дорог и метро, эта та область, где у стран есть большой потенциал сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.
"Большое будущее может иметь тема строительства железных дорог, тема метро, тех областей, где Россия является экспертом. Власти Перу сейчас заканчивают строительство второй линии метро, но планируют сделать еще шесть линий. Так что Россия может продемонстрировать свой интерес и свои возможности по этому вопросу. Поэтому я думаю, это та область, где у нас есть большой потенциал", - сказал дипломат.
В 2021 году торговый оборот РФ и Перу увеличился в два раза и достиг 838 миллионов долларов, заявил посол. Экспорт из Перу увеличился на 60 миллионов долларов по сравнению с 2020 годом, а присутствие российских продуктов на рынке Перу увеличилось почти в три раза.
Манго - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Посол рассказал, экспорт каких товаров в Россию может увеличить Перу
 
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