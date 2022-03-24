https://ria.ru/20220324/peru-1779793667.html

Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол

Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол - РИА Новости, 24.03.2022

Перу интересен опыт России в строительстве метро, заявил посол

Перу интересен опыт РФ в строительстве железных дорог и метро, эта та область, где у стран есть большой потенциал сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:01

2022-03-24T10:01

2022-03-24T10:01

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перу интересен опыт РФ в строительстве железных дорог и метро, эта та область, где у стран есть большой потенциал сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо."Большое будущее может иметь тема строительства железных дорог, тема метро, тех областей, где Россия является экспертом. Власти Перу сейчас заканчивают строительство второй линии метро, но планируют сделать еще шесть линий. Так что Россия может продемонстрировать свой интерес и свои возможности по этому вопросу. Поэтому я думаю, это та область, где у нас есть большой потенциал", - сказал дипломат.В 2021 году торговый оборот РФ и Перу увеличился в два раза и достиг 838 миллионов долларов, заявил посол. Экспорт из Перу увеличился на 60 миллионов долларов по сравнению с 2020 годом, а присутствие российских продуктов на рынке Перу увеличилось почти в три раза.

https://ria.ru/20220324/eksport-1779792701.html

россия

перу

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, перу, в мире