https://ria.ru/20220324/peru-1779791351.html

Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол

Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 24.03.2022

Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол

Если в России есть потребность в продукции из Перу, предприниматели латиноамериканской страны могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:41

2022-03-24T09:41

2022-03-24T09:41

россия

перу

латинская америка

евросоюз

сша

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Если в России есть потребность в продукции из Перу, предприниматели латиноамериканской страны могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся после ухода западных компаний ниши на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.Посол указал, что многое сейчас зависит от активности компаний."Компании будут искать ниши для размещения своих товаров. Если в России есть потребность в продуктах, которые производит Перу, конечно, перуанские предприниматели воспользуются возможностью разместить свою продукцию на российском рынке. Продукция из Перу постоянно растет, особенно за последние десять лет", - сказал дипломат.Логично, что страны должны пользоваться возможностями, которые предоставляются, отметил он."Если Перу в состоянии заполнить образовавшиеся ниши на рынке, я думаю, мы могли бы этим воспользоваться", - подчеркнул дель Кампо.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/peru-1776991585.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/latamerika-1776010336.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, перу, латинская америка, евросоюз, сша, экономика, владимир путин