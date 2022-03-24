Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол
Посол Лимы в Москве: при необходимости Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке
CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo RodríguezЧрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Если в России есть потребность в продукции из Перу, предприниматели латиноамериканской страны могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся после ухода западных компаний ниши на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.
Посол указал, что многое сейчас зависит от активности компаний.
"Компании будут искать ниши для размещения своих товаров. Если в России есть потребность в продуктах, которые производит Перу, конечно, перуанские предприниматели воспользуются возможностью разместить свою продукцию на российском рынке. Продукция из Перу постоянно растет, особенно за последние десять лет", - сказал дипломат.
Логично, что страны должны пользоваться возможностями, которые предоставляются, отметил он.
"Если Перу в состоянии заполнить образовавшиеся ниши на рынке, я думаю, мы могли бы этим воспользоваться", - подчеркнул дель Кампо.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.