Рейтинг@Mail.ru
Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/peru-1779791351.html
Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол
Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 24.03.2022
Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол
Если в России есть потребность в продукции из Перу, предприниматели латиноамериканской страны могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:41
2022-03-24T09:41
россия
перу
латинская америка
евросоюз
сша
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478398_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_307ec3b50046eaea7062d9a2cfbe7974.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Если в России есть потребность в продукции из Перу, предприниматели латиноамериканской страны могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся после ухода западных компаний ниши на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.Посол указал, что многое сейчас зависит от активности компаний."Компании будут искать ниши для размещения своих товаров. Если в России есть потребность в продуктах, которые производит Перу, конечно, перуанские предприниматели воспользуются возможностью разместить свою продукцию на российском рынке. Продукция из Перу постоянно растет, особенно за последние десять лет", - сказал дипломат.Логично, что страны должны пользоваться возможностями, которые предоставляются, отметил он."Если Перу в состоянии заполнить образовавшиеся ниши на рынке, я думаю, мы могли бы этим воспользоваться", - подчеркнул дель Кампо.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/peru-1776991585.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/latamerika-1776010336.html
россия
перу
латинская америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478398_512:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ee0f2a60199acacaf5745d7e5f761610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, перу, латинская америка, евросоюз, сша, экономика, владимир путин
09:41 24.03.2022
 
Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке, заявил посол

Посол Лимы в Москве: при необходимости Перу могла бы заполнить ниши на российском рынке

CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo RodríguezЧрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo Rodríguez
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Если в России есть потребность в продукции из Перу, предприниматели латиноамериканской страны могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся после ухода западных компаний ниши на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.
Посол указал, что многое сейчас зависит от активности компаний.
Отельные жилые модули для скалолазов Skylodge Adventure Suites в Перу - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 05:16В мире
Посольство РФ в Перу предупредило россиян об угрозе безопасности
"Компании будут искать ниши для размещения своих товаров. Если в России есть потребность в продуктах, которые производит Перу, конечно, перуанские предприниматели воспользуются возможностью разместить свою продукцию на российском рынке. Продукция из Перу постоянно растет, особенно за последние десять лет", - сказал дипломат.
Логично, что страны должны пользоваться возможностями, которые предоставляются, отметил он.
"Если Перу в состоянии заполнить образовавшиеся ниши на рынке, я думаю, мы могли бы этим воспользоваться", - подчеркнул дель Кампо.
Вид на город со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:05В мире
Латинская Америка отказалась от участия в санкционной войне против России
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
РоссияПеруЛатинская АмерикаЕвросоюзСШАЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала