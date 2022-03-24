https://ria.ru/20220324/peregruppirovka-1779952314.html

Украина снова использует "режим тишины" для перегруппировки подразделений

Украина снова использует "режим тишины" для перегруппировки подразделений - РИА Новости, 24.03.2022

Украина снова использует "режим тишины" для перегруппировки подразделений

Украинская сторона продолжает использовать "режим тишины" для перегруппировки своих подразделений, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:46

2022-03-24T21:46

2022-03-24T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

национальный центр управления обороной рф

ситуация в днр и лнр

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россия

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинская сторона продолжает использовать "режим тишины" для перегруппировки своих подразделений, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, ВС РФ соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах."Вместе с тем, полученные данные объективного контроля в который раз подтверждают, что украинская сторона продолжает цинично использовать режимы прекращения огня для перегруппировки своих подразделений на более выгодные позиции", - сказал Мизинцев.Начальник НЦУО сообщил, что РФ продолжает оказывать помощь населению в контролируемых районах Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Для этого каждый день с 10 часов утра открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. По одному – в Россию и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины."Из предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом снова не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие действующей власти к собственному народу", - уточнил Мизинцев.Он добавил, что украинская сторона при этом на текущие сутки заявила еще о 12-ти дополнительных коридорах на киевском, житомирском, запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в сторону Российской Федерации.Более 17 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы за сутки в Россию, в том числе из Мариуполя почти 4,5 тысячи человек, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 105 человек, из них 4 095 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 401 216 человек, из которых 84 865 – дети", - сказал Мизинцев.В Минобороны также сообщили, что из Мариуполя без какого-либо участия украинской стороны удалось эвакуировать 4 453 человека, а всего от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 86 718 человек.Мизинцев отметил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры РФ."За прошедшие сутки поступило еще 2 329 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 724 332 из 2 095 населенных пунктов Украины", - сказал генерал.По его словам, границу России пересекли 47 551 автомобилей, из них за сутки – 1 881.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779929212.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мизинцев