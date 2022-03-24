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В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной - РИА Новости, 24.03.2022
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В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной
В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной
Главным препятствием на переговорах с Украиной является несамостоятельность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:41
2022-03-24T17:52
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вашингтон (город)
киев
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Главным препятствием на переговорах с Украиной является несамостоятельность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что является главным препятствием? Несамостоятельность киевского режима. Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Все это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны. На самом деле они не отражают ни реальности, ни политики, нацеленной на обслуживание интересов украинской стороны, государства. За киевским режимом стоят эксперты, которые осуществляют через этот режим свои установки", - сказала она на брифинге в четверг."Если мы исходим из того, что прогресс - это просто движение, развитие, то да, переговоры идут, это и есть прогресс", - добавила она.
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украина
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вашингтон (город), киев, мария захарова
17:41 24.03.2022 (обновлено: 17:52 24.03.2022)
 
В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной

Захарова: главное препятствие на переговорах с Украиной — это несамостоятельность Киева

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Главным препятствием на переговорах с Украиной является несамостоятельность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что является главным препятствием? Несамостоятельность киевского режима. Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Все это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны. На самом деле они не отражают ни реальности, ни политики, нацеленной на обслуживание интересов украинской стороны, государства. За киевским режимом стоят эксперты, которые осуществляют через этот режим свои установки", - сказала она на брифинге в четверг.
"Если мы исходим из того, что прогресс - это просто движение, развитие, то да, переговоры идут, это и есть прогресс", - добавила она.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:23
США не рассматривают посредническую роль на переговорах России и Украины
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВашингтон (город)КиевМария Захарова
 
 
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