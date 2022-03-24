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Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779791258.html
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.03.2022
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:41
2022-03-24T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.На такой формат "субстантивной" встречи с итоговым документам Россия готова, сказала Матвиенко."Но встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779758525.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:41 24.03.2022 (обновлено: 09:52 24.03.2022)
 
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Матвиенко не исключила встречу Путина и Зеленского после выработки договоренностей

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"(Встреча будет возможна), когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?" - заявила она в интервью телеканалу CCTV.
На такой формат "субстантивной" встречи с итоговым документам Россия готова, сказала Матвиенко.
"Но встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - подчеркнула она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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