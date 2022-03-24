09:41 24.03.2022 (обновлено: 09:52 24.03.2022)
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Матвиенко не исключила встречу Путина и Зеленского после выработки договоренностей
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"(Встреча будет возможна), когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?" - заявила она в интервью телеканалу CCTV.
На такой формат "субстантивной" встречи с итоговым документам Россия готова, сказала Матвиенко.
"Но встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - подчеркнула она.
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