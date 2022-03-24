https://ria.ru/20220324/peregovory-1779791258.html

Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.03.2022

Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:41

2022-03-24T09:41

2022-03-24T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.На такой формат "субстантивной" встречи с итоговым документам Россия готова, сказала Матвиенко."Но встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779758525.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии